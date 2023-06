The Talos Principle 2: Hier ist die Menschheit längst ausgestorben

Autor:, in / The Talos Principle 2

Croteam zeigt euch in einem neuen Gameplay-Trailer erste Spielszenen zu The Talos Principle 2, das für PC, PlayStation 5 & Xbox Series X/S erscheint.

In einer weit entfernten Zukunft, wenn die Menschheit längst ausgestorben ist, lebt die menschliche Kultur durch menschenförmige Roboter in The Talos Principle 2 weiter.

Bei der Erkundung eines mysteriösen Gebäudes wird man mit Fragen über die Natur des Kosmos, Glaube versus Vernunft und der Angst, die Fehler der Menschheit zu wiederholen, konfrontiert.

Es gilt, sich neuen, herausfordernden Rätseln zu stellen, zu deren Lösung einzigartige neue Gameplay-Mechaniken eingesetzt werden, darunter Bewusstseinsübertragung und Manipulation der Schwerkraft.

Eine tiefgreifende Geschichte mit unterschiedlichen Enden zieht sich durch The Talos Principle 2 und lädt dazu ein, sich in ihr und der seltsamen und wunderschönen Umgebung zu verlieren, eine Stadt im Paradigmenwechsel und eine Insel, auf der sich der Schlüssel zur Zukunft verbirgt, ist nur der Anfang.