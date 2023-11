The Talos Principle 2: 33 Minuten Gameplay veröffentlicht

Autor:, in / The Talos Principle 2

Taucht mit einem 33-minütigen Gameplay-Video in die Welt von The Talos Principle 2 und einer Menge Rätsel ein.

Könnt ihr es gar nicht erwarten, bis ihr euch am 2. November selbst in die faszinierende Welt von The Talos Principle 2 stürzen könnt?

Das Spiel, durch das ihr in der First-Person-Perspektive geführt werdet, stellt euch vor eine Vielzahl von Herausforderungen und hat knifflige Rätsel auf Lager. Das wird auch in einem neuen 33-minütigen Gameplay-Video klar.

Ihr erkundet eine Welt, in der die Menschheit längst ausgestorben ist, die Kultur aber durch Roboter weiterlebt.

Die bevölkern nun die Städte, die ihr in The Talos Principle 2 entdecken und erleben werdet. Über 100 Rätsel und bis zu 30 Stunden Spielzeit wurden in Aussicht gestellt – ihr habt also alle Hände voll zu tun!

Das Spiel erscheint für die Xbox Series X|S, die PlayStation 5, die PlayStation 4 und den PC.