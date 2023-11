The Talos Principle 2: Spiel ab heute erhältlich

Autor:, in / The Talos Principle 2

The Talos Principle 2 erscheint heute. Hier gibt es den Launch-Trailer und weitere Details.

Die Philosophie-Einführungskurs-Alumni von Croteam und Devolver Digital veröffentlichen heute voller Stolz The Talos Principle 2 für PC, PlayStation 5, und Xbox Series X|S zu einem Preis von 29,99 €.

Der Launch-Trailer zu The Talos Principle 2 wurde kurz vor dem Erscheinen des Spiels veröffentlicht und zeigt ein wenig von dem, was euch in der Fortsetzung des metaphysischen Hits von 2014 erwartet.

Dank der Kraft der Unreal Engine 5 geht The Talos Principle 2 gleich mehrere Schritte weiter als das beliebte Original; mit mehr hirnverknotenden Rätseln, neuen Puzzle-Mechaniken, einer tiefgehenden Story, mehr Geheimnissen, die es zu entdecken gilt und der größten und abgefahrensten Welt, die Croteam je erschaffen hat.