Call of Duty: Modern Warfare III: Alle Pre-Load-Termine enthüllt

Image: Activision Publishing Inc.

Activision hat alle Pre-Load-Termine für Call of Duty: Modern Warfare III enthüllt.

Wann startet der Pre-Load von Call of Duty: Modern Warfare III? Wann kann ich die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare III spielen und wann den Multiplayer? Auf all diese Fragen gibt es jetzt die Antworten.

Call of Duty: Modern Warfare III – Pre-Load-Termine

01. November 2023 – 18:00 Uhr – Kampagne – Pre-Load

02. November 2023 – 18:00 Uhr – Kampagne – spielbar

08. November 2023 – 18:00 Uhr – Multiplayer & Zombies – Pre-Load

10. November 2023 – 18:00 Uhr – Call of Duty: Modern Warfare III – spielbar