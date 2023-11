Grounded: Playground-Modus erlaubt Bau eigener Erlebnisse

Autor:, in / Grounded

Der jetzt vorgestellte Playground-Modus aus dem „Make It and Break It“-Update für Grounded, erlaubt den Bau eigener Erlebnisse.

Neue Wege eröffnen sich Spielern von Grounded mit „Make It and Break It“, dem nächsten großen Update, das Obsidian Entertainment jetzt vorstellte und das am 13, November erscheint.

Mit dem Update führt der Entwickler den Playground-Modus ein, also einen Spielplatz, in dem ihr neue Spielerlebnisse wie Minispiele, Kampfarenen, Puzzle und mehr erstellen könnt.

Der Modus erlaubt euch selbst Level zu gestalten und drückt euch dazu einige Design-Werkzeuge in die Hand. Ihr habt dabei die Wahl, ob ihr den bekannten Garten als Vorlage nehmt oder einen leeren Sandkasten. Dort könnt ihr Gebäude, Möbel, Hindernisse, Objekte und natürlich auch Kreaturen platzieren.

Laut Game Director Adam Brennecke war dieses Feature schon lange geplant.

Auf Xbox Wire erzählte Brennecke: „Dieses Feature stand schon sehr lange auf der Warteliste. Den Leuten die Möglichkeit zu geben, die Lebensdauer der Spiele, die sie genießen, zu verlängern, ist immer sehr cool, was uns sehr wichtig war. Wir wollten schon immer sehen, was die Community mit diesen Tools anstellen kann.“

Neben der Möglichkeit mit den Bauwerkzeugen fast jedes Objekt platzieren zu können, dass Spieler bereits aus dem Garten kennen wird mit „Gadgets and Gizmos“ eine neue Werkzeugkategorie eingefügt, die es erlaubt Mechaniken für benutzerdefinierte Räume zu bauen.

Mit dem Update werden auch überarbeitete Burgle-Quests mit neuen Herausforderungen hinzugefügt sowie neue Versatzstücke für den Basenbau. Dazu gibt es Anpassungen beim Kampf und was viele besonderes freuen dürfte: Der Löwenzahngleiter nimmt keinen Schmuckplatz mehr ein.