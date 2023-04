Autor:, in / Grounded

Obsidian Entertainment hat das neue Grounded Super Duper Update veröffentlicht. Hier erfahrt ihr, was euch in Update 1.2 erwartet.

Vor kurzem kündigte das Grounded-Team das nächste große „Super Duper Update“ an und meldete sich dazu mit einigen Details. Heute dürft ihr euch endlich selbst in das Abenteuer stürzen!

Zur Verfügung stellt das Team euch dabei neue Komfort-Funktionen. Kern des Updates 1.2 ist die namensgebende „Super Duper Maschine“.

Mit diesem Super-Duper-Kopierer könnt ihr eure Gegenstände kopieren. Dabei erstellt ihr nicht nur den gewünschten Gegenstand erneut, und müsst diesen aufrüsten, sondern erhaltet direkt die bis dahin erspielten Upgrades.

Das spart Zeit und Ressourcen und ist ungemein praktisch. Alles, was ihr dazu braucht, sind die sogenannten „Super Duper Scheiben“. Diese sind zum Teil gut versteckt. Es lohnt sich also, bereits erkundete Areale erneut zu durchforsten.

Obsidian Entertainment lässt sich dabei nicht lange aufhalten, euch nur mit diesem Tool wieder in das Spiel zu locken – auch das „Housing“ hat das Team umfangreich aufgestockt.

Über 90 neue Gegenstände laden euch ein, eure Basis weiter auszubauen und zu verschönern. Als neuen Indikator gibt es jetzt die sogenannte „Gemütlichkeitsstufe“.

Der Wert hilft euch, weitere Gegenstände zu erspielen. Achtet also hier genau auf die Werte und richtet eure Basis hübsch ein.

Die fleißige „Handy-Mücke“ steht euch ebenfalls ab sofort zur Seite und hilft euch beim Bau eures Heims. So platziert ihr Blaupausen, die Mücke bedient sich an eurem Vorrat und baut die gewünschten Strukturen für euch auf.

Alternativ kann die Mücke gesteuert werden, um so zum Beispiel Areale zu erkunden und nicht direkt einer Ameisen-Armee unvorbereitet in die Arme zu laufen, oder erhöhte Strukturen zu erweitern.

Dazu wurden die Geschütztürme erweitert, die eure Basis verteidigen. Und die neuen Türme werdet ihr auch brauchen, denn zu all den Komfortoptionen kommen natürlich neue Gegner hinzu. Wespen werden euch jetzt das Überleben schwerer machen.

Bekämpft die Biester, um bis in ihr Nest vorzustoßen und dort gegen die Königin zu kämpfen. Was euch dann erwartet, findet ihr am besten schnell selbst heraus.

Und für die virtuellen Fotografen gibt es einen überarbeiteten Fotomodus mit neuen Posen, Filtern und mehr.

Solltet ihr das Spiel bislang auf Steam spielen und ein Steamdeck besitzen, dann freut euch über die offizielle Steamdeck Version. Zusätzlich läuft auf Steam gerade eine Aktion. Ihr könnt Grounded vom 27. April bis zum 1. Mai kostenlos spielen. Solltet ihr den Xbox Game Pass nutzen, könnt ihr es wie gewohnt im Abo spielen.

Hier gibt es noch einen Trailer zum Grounded Super Duper Update 1.2: