Grounded: Survival-Spiel plant noch großes in diesem Jahr

Drei Jahre ist es jetzt her, dass die ersten Spieler auf Käfer-Größe geschrumpft sind, um sich durch den heimischen Vorgarten den Weg zurück nach Hause zu erkämpfen.

Passend zu dem dritten Geburtstag von Grounded, sprachen die Entwickler in einer großen Runde darüber, wie es mit dem Spiel in Zukunft weiter geht. In einem Twitch-Livestream beantwortete man nicht nur direkt Fragen der Community, sondern kam auch mit Neuigkeiten an den Geburtstagstisch.

Aktuell arbeitet das Team an einem großen Update, weswegen es jetzt zum Geburtstag keine großen Neuigkeiten gab. Das „riesige, geplante“ Update möchte man auf jeden Fall noch in diesem Jahr veröffentlichen. Über Inhalte ging man leider nicht ein, allerdings glauben die Entwickler, dass es diesen Herbst noch Informationen dazu geben wird.