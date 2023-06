The Witcher 3: Wild Hunt: Old World Board Game jetzt im Handel erhältlich

The Witcher: Old World Board Game jetzt im Handel erhältlich.

CD PROJEKT RED gab bekannt, dass das Brettspiel The Witcher: Old World Board Game, das in Zusammenarbeit mit Go On Board entwickelt wurde, ab sofort im Handel erhältlich ist, nachdem es im Jahr 2021 an die Unterstützer der erfolgreichen Kickstarter-Kampagne des Spiels ausgeliefert wurde.

The Witcher: Old World ist ein kompetitives Abenteuer-Brettspiel für 1–5 Spieler, das lange vor der Zeit von Geralt von Rivia spielt. Monster durchstreifen den Kontinent in großer Zahl, und es ist die Aufgabe der Hexer der fünf Hexerschulen, die allgegenwärtige Bedrohung frontal anzugehen.

Während sie in die Rolle dieser professionellen Monstertöter schlüpfen, reisen The Witcher: Old World reist der Spieler über eine riesige Karte und begibt sich auf Quests, die mit moralischen Entscheidungen und tödlichen Kämpfen gefüllt sind, und verdient Münzen und Trophäen auf seiner Reise, um der erfolgreichste Hexer zu werden.

Zusätzlich zu einer wunderschön gerenderten physischen Karte, auf der sich der Großteil der Handlung von The Witcher: Old World spielt, verfügt das Spiel über fein gearbeitete Miniaturen von Hexern und Monstern, die sowohl vollständig original sind als auch auf Designs aus der The Witcher-Videospielreihe basieren.

Das Gameplay bietet außerdem eine einfache, aber tiefgreifende Deckbaukomponente, die es den Spielern ermöglicht, Schwertschläge zu entfesseln, Hexerkampfmagie einzusetzen, mächtige Combos zu entwickeln und andere Aktionen während ihrer Abenteuer durchzuführen, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.