The Witcher 3: Wild Hunt: Offizielles Kochbuch mit 80 Rezepten

Das offizielle Kochbuch mit Rezepten aus der Welt von The Witcher erscheint diese Woche im Handel.

Auf eine kulinarische Reise durch die Welt des Hexers Geralt von Riva können sich Käufer ab Dienstag in Buchform begeben.

Das The Witcher Official Cookbook bietet auf 256 Seiten 80 Rezepte, die von der Videospielreihe The Witcher inspiriert worden sind. Von herzhaften Gerichten aus der Taverne, bis hin zum Festmahl für eure Gäste, warten auf euch im Kochbuch von Anita Sarna und Karolina Krupecka leckere Ideen.

Aus der offiziellen Beschreibung:

„Begebt euch auf eine kulinarische Reise durch die fantastische Welt von The Witcher mit durchdachten, schmackhaften Rezepten, die von den weitläufigen Schauplätzen, Charakteren und Überlieferungen von The Witcher inspiriert sind. In diesem wunderschön fotografierten Kochbuch verraten Anita Sarna und Karolina Krupecka, die Macherinnen der bei den Fans beliebten Food-Blogs Nerds‘ Kitchen und Witcher Kitchen, ihre sorgfältig recherchierten Rezepte, die den Fans einen Vorgeschmack auf die verschiedenen Geschmacksrichtungen geben, die ein Hexer auf seiner Reise durch das Land auf der Suche nach Monstern zum Töten und Münzen zum Verdienen genießen kann.“

The Witcher Official Cookbook erscheint am 21. November und kann für 28,71 Euro als gebundene Ausgabe bei Amazon vorbestellt werden.