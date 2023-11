Train Valley 2: Community Edition fährt am Mittwoch ein

Autor:, in / Train Valley 2

Die Entwickler von Train Valley, Flazm, präsentieren zusammen mit dem spezialisierten Konsolen-Publisher BlitWorks die vollständigste Edition von Train Valley 2; ein Spiel, das Management, Strategie und Puzzles in einem Eisenbahn-Tycoon kombiniert und die Spieler auf eine Reise mitnimmt, um ein kompliziertes Schienennetz zu verbinden und zu verwalten, um Städte und Fabriken durch die Geschichte zu versorgen.

Es erwarten euch 278 verschiedene Levels, die für mehr als 100 Stunden Spielspaß sorgen werden!

Die Train Valley-Serie hat seit ihrer ursprünglichen Veröffentlichung im Jahr 2015 durch Flazm eine treue Fangemeinde auf der ganzen Welt gewonnen. Seitdem hat sie zwei Titel und zahlreiche DLCs erhalten und wird im Jahr 2024 mit Train Valley World ein neues Spiel bekommen.

Features von Train Valley 2:

Wunderschöne Low-Poly-Grafiken: Durchdacht gestaltete, abwechslungsreiche Landschaften mit einer pastellfarbenen Farbpalette.

Gemütliches Gameplay: Entspannender Soundtrack und Ästhetik.

50 fesselnde Levels im Basisspiel Firmenmodus: +30 Stunden Spielspaß.

Durch die Geschichte: Hauptlevels, die vom Dampf- bis zum Weltraumzeitalter reichen und die Industrie-, Elektro- und Globalisierungsphase durchlaufen.

Bonus-Schwierigkeit: Sekundärziele und Bewertungssystem für Spieler, die eine schwierige Herausforderung suchen.

Zugvielfalt: Steuert eine Reihe von Lokomotiven, jede mit ihren einzigartigen Vorteilen und mit neuen Modellen und Waggontypen, die ihr freischalten könnt. Es liegt an euch, die Dinge so effizient und kostengünstig wie möglich zu halten, während die Welt um euch herum immer anspruchsvoller wird!

Übersetzt in 14 Sprachen.

Was ist neu in der Community Edition?

Inklusive DLCs: 70 zusätzliche Levels dank der erweiterten Inhalte von Passenger Flow, Myths and Rails und Editor’s Bulletin. Levels, die auf Ländern rund um die Welt basieren, Fantasy-Settings…

+158 Community-Levels: Tolle Bonuslevels, die von talentierten Designern der Community erstellt wurden

Angepasst an Controller für komfortable Konsolenspielbarkeit

Vereinfachtes Lernprogramm

Zum Preis von 24,99 USD|Euro enthält diese Edition insgesamt 278 Levels und beweist damit das Engagement der beiden Teams, den Spielern auf jeder Plattform die bequemsten Spielmöglichkeiten zu bieten, egal ob langjährige Fans der Serie oder Neulinge in der Welt von Train Valley.

Bringt die Geschichte in Train Valley 2 Community Edition voran, baut Eisenbahnen, verbessert eure Lokomotiven, haltet eure Züge pünktlich und ohne Unfälle, um die ständig wachsende Nachfrage der Städte und Industrien in eurem kleinen Tal zu befriedigen. Führt eure Eisenbahngesellschaft von den Tagen der Industriellen Revolution bis in die Zukunft und erfüllt die Bedürfnisse der Städte und Industrien des Tals.