Like a Dragon: Infinite Wealth: Charaktere und Umgebungen auf 50 neuen Bildern

Gleich 50 neue Eindrücke aus Like a Dragon: Infinite Wealth gibt es jetzt in Form von neuen Bildern zu Charakteren und den Umgebungen.

Ryu Ga Gotoku Studio hat 50 neue Screenshots veröffentlicht, die die überlebensgroßen Charaktere, die beeindruckenden Umgebungen und die erstklassige RPG-Action im epischen RPG-Adventure Like a Dragon: Infinite Wealth zeigen, das bei den The Game Awards 2023 als meist erwartetes Spiel nominiert wurde.

Zwei überlebensgroße Helden, die durch die Hand des Schicksals zusammengebracht wurden, oder vielleicht durch etwas viel Schlimmeres… Ichiban Kasuga, ein unaufhaltsamer Außenseiter, dem es nicht fremd ist, sich aus dem Tiefpunkt herauszukämpfen, und Kazuma Kiryu, ein gebrochener Mann, der seine letzten Tage vor sich hat.

Erlebt einzigartige Kämpfe mit dynamischen, rasanten RPG-Schlachten, in denen das Schlachtfeld zu eurer Waffe wird und alles möglich ist. Entdeckt das Leben in Japan und erkundet alles, was Hawaii zu bieten hat, in einem Abenteuer, das so groß ist, dass es den Pazifik umspannt.

Like a Dragon: Infinite Wealth erscheint am 26. Januar 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows und Steam (PC).

Vorbestellungen für die physische und digitale Standard-Edition, die digitale Deluxe-Edition und die digitale Ultimate-Edition enthalten das Hero’s Booster & Special Job Bundle, das den Spielern hilft, schneller zu leveln, sowie ein Special Job Set, das die Jobs Linebacker und Tennis Ace enthält.

Hier sind einige der 50 neuen Bilder aus Like a Dragon: Infinite Wealth. Weitere findet ihr in unserer Galerie zum Spiel.