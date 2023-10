Train Valley 2: Züge verspäten sich auf Konsolen

Der spanische Indie-Game-Publisher BlitWorks Games gibt bekannt, dass der Starttermin des Mikromanagement-Tycoon-Puzzlespiels Train Valley 2: Community Edition für Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 aus technischen Gründen auf den 22. November verschoben wurde.

Nach dem Feedback der Spieler auf den letzten Gamescom und der Indie Dev Day hat das Team von BlitWorks Games beschlossen, die Veröffentlichung zu verschieben, um alle Anpassungen zu verbessern und sicherzustellen, dass das Spiel in der bestmöglichen Version für jede Plattform bei den Spielern ankommt.

Zum Preis von 24,99 Euro enthält diese Edition von Train Valley 2 die DLCs Passenger’s Flow, Myths & Rails und Editor’s Bulletin sowie eine Auswahl von 158 von der Community erstellten Levels, die von den Entwicklern sorgfältig kuratiert wurden.

Bringt in Train Valley 2 Community Edition die industrielle Revolution voran, baut Eisenbahnstrecken, rüstet eure Lokomotiven auf und sorgt dafür, dass eure Züge ohne Verspätungen oder Unfälle den Fahrplan einhalten, um die ständig wachsende Nachfrage der Städte und Industrien in eurem kleinen Tal zu befriedigen. Führt eure Eisenbahngesellschaft von den Tagen der Industriellen Revolution bis in die Zukunft und erfüllt die Bedürfnisse der Städte und Industrien in eurem Tal.

Wenn ihr schon immer komplexe Logistik- und Transportprobleme lösen wolltet, euch für einen kleinen Eisenbahnmogul haltet oder einfach nur gerne Rätsel löst – es gibt eine Menge für neue und alte Spieler. Selbst wenn ihr das Original noch nie gespielt habt, gibt es in Train Valley 2: Community Edition eine Menge zu tun!