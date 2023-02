The Witcher 3: Wild Hunt: Vagina-Mod schaffte es versehentlich ins Spiel

Eine Vagina-Mod hat es versehentlich ins Next-Gen-Update des Rollenspiels The Witcher 3: Wild Hunt geschafft.

Seit Dezember ist das preisgekrönte Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt sowie dessen beide Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine mit aufgehübschter Optik für Xbox Series X|S und Playstation 5 verfügbar.

Auch verschiedene von der Community erstellte und inspirierte Mods sind seit dem Update Teil des Spiels. Mit von der Partie ist dabei auch eine Vagina-Mod, welche einigen weiblichen NPCs gestylte Schamhaare und sichtbaren Schamlippen hinzufügt. Diese wurde allerdings versehentlich eingefügt und soll wohl bald entfernt werden, wie ein Sprecher des Studios erklärte.

„Die Next-Gen-Version von The Witcher 3: Wild Hunt enthält mehrere Mods, die von der Community stammen und nicht von CD Projekt RED entwickelt wurden, sowie zahlreiche Verbesserungen, die vom Studio intern entwickelt und implementiert wurden. Alles zusammenzuführen war ein komplexer Prozess und die besagten Texturen sind ein unbeabsichtigtes Ergebnis in der Release-Version. Das ist etwas, an dem wir arbeiten.“

Der Ersteller der ursprünglich auf der Webseite Nexus Mods bereitgestellten Mod mit dem Namen „Vaginas for Everyone“ meldete sich ebenfalls in einer Erklärung gegenüber Kotaku zu Wort und behauptet, CD Projekt RED habe seine Mod ohne seine Einwilligung verwendet. Eine Stellungnahme des Studios liegt zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor.