Tinkertown: Mystisches Sandbox-Abenteuer angekündigt

Thunderful und Headup freuen sich, ankündigen zu können, dass das mystische Multiplayer-Sandbox-Abenteuer Tinkertown am 22. Juni für PC, wo es Steam Deck-verifiziert ist, und später für Konsolen erscheint. Es erwartet euch ein magischer Ort voller Beute, Gefahr und Kreativität. Genieße all dies mit Freunden oder stelle dich der Welt allein, indem du dein eigenes Dorf erschaffst – von kleinen Hütten bis hin zu beeindruckenden Schlössern und hoch aufragenden Städten, lass dich von deiner Fantasie leiten.

Willkommen in Tinkertown, einem erfrischenden neuen Multiplayer-Sandkasten-Abenteuer! Erlebt wunderschöne handgefertigte Pixelkunst und einzigartige Biome, in denen ihr euch verlieren könnt, wenn ihr die Tiefen der mystischen Wälder betretet, die großen Wüsten durchstreift und die Eistundra bezwingt. Sammelt Ressourcen, während ihr diese prozedural generierte Welt erkundet, um Werkzeuge, Waffen, Möbel und sogar komplette Gebäude herzustellen.

Da das Spiel am 22. Juni den Early Access verlässt, gibt es neue Features für die Veröffentlichung, darunter ein Journal, das euch auf eurem epischen Abenteuer begleitet und NPCs, Errungenschaften und Quests anzeigt – mit allen Questfortschritten und Belohnungen, die zwischen den Spielern auf dem Server geteilt werden, sodass jeder seine wohlverdienten Belohnungen einheimsen kann.

Ein weiteres neues Feature ist der Aufbau von Beziehungen zu NPCs durch das Lösen von Quests und das Aufrüsten ihrer Häuser mit Dekorationen, die sie mögen, was den Spielern zusätzliche Belohnungen einbringt! Das Journal enthält außerdem Rezepte und Ressourcen, die man auf seinen Reisen gefunden hat, mit Hinweisen, die zu neuen Entdeckungen führen, sowie ein Bestiarium, das alle Monster auflistet, denen man begegnet ist, wo man sie findet, wann man sie findet und was sie für eine Geschichte haben.

„Nach der großartigen Resonanz und dem Feedback, das wir während der Early-Access-Phase von Tinkertown erhalten haben, haben wir hart an dem finalen Produkt gearbeitet und können es kaum erwarten, dass ihr dieses Abenteuer mit Freunden oder alleine erleben könnt“, so Julian Reinartz, Development Lead von Tinkertown. „Tinkertown erscheint am 22. Juni 2023 für PC (Steam) und wird später auf Konsolen folgen.“