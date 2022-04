Tiny Tina’s Wonderlands: Neuer DLC deutlich kürzer als erwartet

Dem neuen Zusatzinhalt zu Tiny Tina’s Wonderlands mangelt es an Umfang und Neuerungen, und stößt damit bei Fans auf Unverständnis.

Der neue DLC vom Borderlands Spin-off Tiny Tina’s Wonderlands sorgt für hitzige Diskussionen und Kommentare im Netz.

In der Videospielgesellschaft haben die Erweiterungen der Borderlands-Reihe ein hohes Ansehen genossen, da sie zeitlich und inhaltlich immer etwas Besonderes zu bieten hatten, die ersten Gedanken schweifen in Richtung riesige Schneemänner und Truthähne. Das Spiel Tiny Tina’s Wonderlands an sich ist ein Paradebeispiel dafür, da es aus einem DLC zu Borderlands 2 geboren wurde.

Die neue Erweiterung zum Spin-Off, Coiled Captors, kann den Erwartungen der Fans bloß leider nicht gerecht werden. Es scheint sich dabei nur um eine Chaos-Kammer mit einem neuen Boss zu handeln. Die Meinungen der Reddit-Nutzer sind dazu ziemlich eindeutig negativ. Es wäre zu kurz und sein Geld nicht im Ansatz wert.

Hierbei handelt es sich natürlich nur um subjektive Einzelmeinungen im Internet. Videospielfans sind bekanntlich ein äußerst schwieriges und anspruchsvolles Publikum, es bleibt also jedem selbst überlassen sich eine eigene Meinung zu Coiled Captors zu machen, oder sie in den Kommentaren zu teilen, falls ihr schon eine habt.

