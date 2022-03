Tiny Tina’s Wonderlands: Trailer zeigt Endspiel-Aktivität Chaoskammer

Nach dem Ende ist bekanntlich Schluss. Doch in Tiny Tina’s Wonderlands sorgt die Chaoskammer als wiederspielbare Endspiel-Aktivität für weiteren Spaß.

In einem neuen Trailer öffnet sich heute die Kammer ein Stück weit und zeigt, welche meterhohen Monster und ekelhaften Kreaturen nur darauf warten, im Kampf um dicken Loot von euch niedergeschnetzelt zu werden.

Die Chaoskammer befördert euch in eine Aktivität, die 20 bis 30 Minuten dauert und euch zunächst in drei zufällig zusammengestellte Dungeon-Räume zum Säubern schickt. Anschließend folgt der Kampf mit einem Mini-Boss, gefolgt von drei weiteren Dungeons-Räumen. Schließlich folgt das Finale mit dem Endboss.

Kent Rochefort, Lead Game Designer bei Tiny Tina’s Wonderlands, sagte über die Räume:

„Wir haben über 60 Level-Layouts, die in einem Dungeon-Run durchgemischt werden. Dazu können alle der vielen Arten von Feinden aus dem Spiel auftauchen, bis zu drei verschiedene Armeetype in einem Raum. Es gibt auch ein paar Sprengfässer und Fallen, die jedem Raum individuell zugeteilt werden. Manche sind kleiner, manche größer; unsere Level-Designer haben sich dabei am jeweiligen Kampfschauplatz orientiert.“