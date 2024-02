TMNT Arcade: Wrath of the Mutants: Beat’em Up erscheint im April für Xbox

Von der Spielhalle den Weg auf Konsolen findet TMNT Arcade: Wrath of the Mutants im April.

Publisher GameMill Entertainment und die Entwickler Raw Thrills und Cradle Games kündigen TMNT Arcade: Wrath of the Mutants an.

Das Beat’em Up mit einem Koop-Modus für 4 Spieler wird am 23. April 2024 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch und PC via Steam erscheinen.

Bereits 2017 brachte Raw Thrills das Spiel auf Arcade-Automaten heraus. Damals gab es 6 Level und 13 Bosskämpfe. Für die jetzt angekündigte Umsetzung wurde der Inhalt auf 12 Stages und 19 Bosskämpfe erhöht.

Für die neue Umsetzung von TMNT Arcade: Wrath of the Mutants kehren zudem die Sprecher der Serie zurück.

Schaut euch hier Ankündigungstrailer an: