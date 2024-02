EA SPORTS F1 24: Release im Mai, Vorbestellung möglich

Electronic Arts gibt bekannt, dass EA SPORTS F1 23-Spieler noch vor dem Eröffnungsrennen an diesem Wochenende mit ausgewählten, brandneuen Teamwagen aus dem Jahr 2024 in die Zeitfahr-Herausforderungen einsteigen können, indem sie EA SPORTS F1 24 vorbestellen, das am 31. Mai für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC über die EA App, den Epic Games Store und Steam erscheint.

Für einen begrenzten Zeitraum belohnt ein neues Treueprogramm Fahrer, die eines der Spiele F1 2021, F1 22 oder F1 23 besitzen, mit einem Rabatt von 15 %, wenn sie die F1 24 Champions Edition vorbestellen.

Als Bonus erhalten die Spieler außerdem die McLaren- und Alpine 2023 F1 esports-Lackierungen, die nahtlos in F1 24 übergehen.

Lee Mather, Senior Creative Director bei Codemasters, sagte: „Zum ersten Mal können unsere F1 23-Spieler jetzt sofort mit einigen ihrer Lieblingsteams in die Saison 2024 einsteigen, noch vor dem ersten Lights Out an diesem Wochenende. Unsere vollständige Enthüllung kommt bald, und wir bringen den Spielern einen überarbeiteten Karrieremodus, ein neues EA SPORTS Dynamic Handling System und vieles mehr.“

Neben einer zweiten Welle von neuen Saison-Lackierungen, die Ende April erscheinen, erhalten Vorbesteller zum Start von F1 24 mehrere wertvolle Gegenstände, die direkt mit dem Spiel verbunden sind.

Die digitale, exklusive Champions Edition stattet die Fahrer mit zwei neuen Formel 1-Symbolen, 18.000 Pitcoin und einem F1 World Bumper Pack mit Ressourcen für Einzel- und Mehrspieler-Events aus. Außerdem erhalten sie ab dem 28. Mai bis zu drei Tage vorzeitigen Zugang zum Spiel, und alle Vorbestellungen werden mit einem VIP-Podium-Pass belohnt. Spieler, die die Standard Edition vorbestellen, erhalten 5.000 Pitcoin und ein F1 World Starter Pack.