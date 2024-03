TMNT: Mutants Unleashed: Neues Schildkröten-Actionspiel angekündigt

Publisher Outright Games und Paramount Game Studios gewähren einen ersten Blick auf das Videospiel, das auf dem aktuellen Film Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem von Paramount Pictures basiert.

Das Spiel fängt den verspielten Teenager-Spirit der beliebtesten pizzaliebenden Verbrechensbekämpfer der Welt, Leonardo, Raphael, Donatello und Michelangelo, ein und bringt ihren ansteckenden Humor und ihre Kampffähigkeiten in diesem story-getriebenen 3D-Brawler/Plattformer, während sie in Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Unleashed gegen ganz neue Mutanten antreten.

Mit seinem energiegeladenen Gameplay und der fesselnden, originellen Story ist das actiongeladene Spiel die Fortsetzung des 2023 erschienenen Kinohits Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem, der weltweit über 180 Millionen Dollar an den Kinokassen einspielte und für seinen einzigartigen Animationsstil weltweite Anerkennung erhielt.

In Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed werden die Turtles, nachdem sie endlich in die Gesellschaft aufgenommen wurden und ihren Traum, eine normale Highschool zu besuchen, verwirklichen konnten, jäh von einer neuen Mutantenwelle unterbrochen, die New York City in Aufruhr versetzt.

Die Spieler übernehmen die Kontrolle über die vier maskierten Helden, jeder mit seinem eigenen einzigartigen Spielstil, während sie die Kanalisation und die Straßen von New York durchqueren.

In einer faszinierenden Welt, die es sowohl über als auch unter der Erde zu erkunden gilt, treffen Spieler auf bekannte Gesichter, während sich die zusammengewürfelten Helden in einer Halbschale darauf vorbereiten, die Fans zu Hause mit ihren chaotischen Kapriolen zu begeistern.

Die Spieler können sich eine Pizza bestellen und das Abenteuer alleine oder zusammen mit einem Freund im lokalen Koop-Modus für zwei Spieler noch in diesem Jahr erleben.

Das kommende Spiel wird von A Heartful of Games entwickelt, zu deren früheren Arbeiten mit dem Verlag auch das fantastische, familienfreundliche Abenteuer DreamWorks Dragons: Legends of The Nine Realms.

Stephanie Malham, COO von Outright Games, sagte: „Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit Paramount fortzusetzen und ein aufregendes neues Kapitel im unglaublichen Universum der Teenage Mutant Ninja Turtles zu liefern. Als Franchise, die mit Comics begann und sich zu einem globalen Phänomen entwickelte, könnten wir nicht aufgeregter sein, neuen und alten Fans ein energiegeladenes, interaktives, storybasiertes Erlebnis zu bieten. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten mehr von dem dynamischen Universum zu zeigen, das wir mit A Heartful of Games geschaffen haben.“

Doug Rosen, SVP, Games and Emerging Media, Paramount, sagte: „Nach dem unglaublichen Erfolg von Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem freuen wir uns, mit Outright Games zusammenzuarbeiten, um das Turtles-Universum zum Leben zu erwecken. Da die Serie ihr 40-jähriges Jubiläum feiert und weiterhin neue Fans anzieht, können wir es kaum erwarten, dass die Spieler mit diesem fantastischen neuen Spiel in die Welt des neuesten Films eintauchen.“

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed wird im 4. Quartal 2024 veröffentlicht.