Tomb Raider: Lara Croft erklimmt die Dächer Londons

Mit ihrem Auftritt auf den Dächern des Camden Market in London feiert Lara Croft die bevorstehende Eröffnung der neuen Live-Action-Attraktion Tomb Raider: The LIVE Experience, die am 9. Mai eröffnet. Die offizielle Lara Croft Cosplay-Botschafterin, Lili Dîn, war dabei zu sehen, wie sie in Anlehnung an die beliebte Abenteurerin die Dächer des Camden Gebäudes erklomm.

Tom Lionetti-Maguire, CEO und Gründer von Little Lion Entertainment Limited, sagt: „Es sind nur noch sechs Wochen, bis Tomb Raider: The LIVE Experience seine Pforten öffnet und mit der Hilfe unserer offiziellen Lara Croft Cosplay-Botschafterin geben wir den Startschuss, Camden im Sturm zu erobern. Wir sind überglücklich und können es kaum erwarten, unsere ersten Gäste in der Attraktion zu begrüßen, die mit Laras Hilfe die Welt retten.“

Tomb Raider: The LIVE Experience, das von Little Lion Entertainment in Zusammenarbeit mit Paramount Pictures, Crystal Dynamics und Square Enix entwickelt wurde, wird am 9. Mai im berühmten Camden Stables Market eröffnet. Die Gäste begeben sich auf eine Expedition, um eine Katastrophe abzuwenden, indem sie sicherstellen, dass ein mächtiges, antikes Artefakt nicht in die falschen Hände gerät.

Die Besucher beginnen ihr Abenteuer als Archäologiestudent auf Expedition in „Finnland“, wo sie eine dringende Nachricht von Lara Croft erhalten. Sie hat ein mächtiges und uraltes Artefakt entdeckt und sucht nach Unterstützung, um die Welt vor einer drohenden Gefahr zu schützen.

Die Spieler müssen Reliquien sammeln und Feinde mit Pfeil und Bogen abwehren, bevor sie mit einem Containerschiff nach Costa Rica fliehen, um den nächsten Teil des Abenteuers in Angriff zu nehmen. Doch es ist nicht alles so, wie es scheint, denn Laras Feind Aidan bringt das Schiff zum Sinken, sodass die Gäste als Team arbeiten müssen, um sich einen Weg durch die Container und Kisten zu bahnen und dabei weitere Relikte zu sammeln.

Wenn es den Teams gelingt, zu entkommen, reisen sie in den „Dschungel“, wo sie einen Freund von Lara treffen, der ihnen mitteilt, dass sie kurz davorstehen, eine uralte unterirdische Kammer zu entdecken. Die einzige Möglichkeit, dorthin zu gelangen und das Artefakt zu retten, besteht darin, mit dem Seilzug durch den Dschungel und hinunter in die Höhlen zu segeln.

Schließlich trifft das Team auf Laras Freund Jonah, der ihnen hilft, die Rätsel zu lösen, um die nächste Reihe von Relikten zu finden. Kurz darauf müssen sie wieder in den Dschungel fliehen – denn die Höhle, in der sie sich befinden, beginnt sich mit gefährlichen Gasen zu füllen.

Zurück im Dschungel müssen die Spieler den Eingang zur Kammer finden und dabei gegen Aidan und seine Schergen kämpfen. Sie müssen herausfinden, wie sie die Abfolge von Mehrspieler-Umgebungsrätseln lösen können, um den Feind zu besiegen und sich auf eine actionreiche Flucht zu begeben.

Tickets für Tomb Raider: The LIVE Experience sind ab 66 £ pro Person erhältlich. Sie können im Vorverkauf hier erworben werden: www.tombraiderlive.co.uk.