The Stanley Parable: Ultra Deluxe: Neuinterpretation erscheint Ende April

The Stanley Parable Ultra Deluxe erscheint Ende April für Xbox One und Xbox Series X/S.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe, die erweiterte Neuinterpretation des von der Kritik gefeierten und preisgekrönten Indie-Spiels The Stanley Parable, erscheint am 27. April 2022 für Xbox One und Xbox Series X|S.

Bereits im Dezember 2018 haben wir über The Stanley Parable Ultra Deluxe für Xbox berichtet. Bereits im Jahr 2013 wurde das Spiel für den PC veröffentlicht und basiert dabei auf einem früheren Mod der Source Engine von Valve.