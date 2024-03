TopSpin 2K25: Revival der Tennis-Reihe schlägt im April auf

Während alle Welt gebannt die 2024er BNP Paribas Open in Indian Wells verfolgt, gab 2K heute bekannt, dass TopSpin 2K25, ein Revival der Tennis-Videospiel-Simulationsreihe, ab sofort für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Steam vorbestellbar ist.

Das Cover der TopSpin 2K25 Standard Edition und der ausschließlich digital verfügbaren Grand Slam Edition zieren die Tennislegenden Roger Federer und Serena Williams, für die Deluxe Edition konnten die aktuellen Topstars Carlos Alcaraz, Iga Świątek und Francis Tiafoe gewonnen werden.

Mit mehr als 24 spielbaren Profis, dem von Tennislegende John McEnroe vertonten Training in der TopSpin Akademie, den kompetitiven Einzelspieler- und Mehrspieler-Modi, allen vier historischen Grand Slam-Turnieren und mehr lässt TopSpin 2K25 die Herzen von Tennis- und Sportspiele-Fans auf dem virtuellen Court höher schlagen. Das Motto des Spiels lautet nicht umsonst: GAME. SATZ. SIEG!

Die TopSpin 2K25 Standard Edition wird weltweit am 26. April 2024 erscheinen, die Deluxe Edition und Grand Slam Edition bieten bereits ab 23. April 2024 einen Vorabzugang.

„Der letzte Teil von TopSpin liegt schon einige Jahre zurück und wir freuen uns sehr, in dieser Hochphase des Tennissports nun TopSpin 2K25 ankündigen zu können“, so Remi Ercolani, Gaming Director bei Hangar 13. „TopSpin 2K25 fängt den Spirit und die Kultur des Sports ein und bietet tiefgreifende Personalisierungsoptionen und verbessertes Gameplay. Das Team und ich können es gar nicht abwarten, TopSpin 2K25 mit der Welt zu teilen und zu sehen, wie viel Spaß die Fans mit dem Spiel haben werden.“

TopSpin 2K25 bietet eine Reihe an Innovationen, von einer World Tour bis zu Freundschaftsspielen und anderen beliebten Glanzpunkten des Tennissports:

GRAND SLAM-Karriere: Im Modus ‚MyCareer‘ reisen die Spieler als aufstrebende Tennisprofis um die Welt, treten gegen namhafte Tennisgrößen an und nehmen an renommierten Turnieren wie Wimbledon, Roland-Garros, den US Open und den Australian Open teil, um Grand Slam-Champion zu werden.

Im Modus ‚MyCareer‘ reisen die Spieler als aufstrebende Tennisprofis um die Welt, treten gegen namhafte Tennisgrößen an und nehmen an renommierten Turnieren wie Wimbledon, Roland-Garros, den US Open und den Australian Open teil, um Grand Slam-Champion zu werden. Legendäre Austragungsorte: Die Courts von TopSpin 2K25 knistern nur so vor Atmosphäre. Es gibt 48 einzigartige Plätze, darunter 15 reale Orte, von den vier Grand Slam-Turnieren bis hin zu großen internationalen Arenen wie Indian Wells und mehr. Bei den Outdoor-Schauplätzen kann man zwischen drei verschiedenen Tagezeiten wählen.

Die Courts von TopSpin 2K25 knistern nur so vor Atmosphäre. Es gibt 48 einzigartige Plätze, darunter 15 reale Orte, von den vier Grand Slam-Turnieren bis hin zu großen internationalen Arenen wie Indian Wells und mehr. Bei den Outdoor-Schauplätzen kann man zwischen drei verschiedenen Tagezeiten wählen. Tennislegenden & aufstrebende Stars: Man kann in die Rolle von Roger Federer und Serena Williams schlüpfen oder den Gegnern als Carlos Alcaraz, Iga Świątek, Frances Tiafoe, Andre Agassi und weiteren Aufschläge servieren. Zur Auswahl stehen über 24 spielbare Profis, um sich mit Power und Finesse lokal und online gegen andere Spieler zu behaupten.

Man kann in die Rolle von Roger Federer und Serena Williams schlüpfen oder den Gegnern als Carlos Alcaraz, Iga Świątek, Frances Tiafoe, Andre Agassi und weiteren Aufschläge servieren. Zur Auswahl stehen über 24 spielbare Profis, um sich mit Power und Finesse lokal und online gegen andere Spieler zu behaupten. Online auf dem Court glänzen: Die Spieler können in der World Tour beweisen, was ihr Mein SPIELER kann, oder als spielbarer Profi an der 2K Tour teilnehmen und mit Crossplay-Unterstützung andere Spieler weltweit herausfordern.

Die Spieler können in der World Tour beweisen, was ihr Mein SPIELER kann, oder als spielbarer Profi an der 2K Tour teilnehmen und mit Crossplay-Unterstützung andere Spieler weltweit herausfordern. Training mit John McEnroe: In der TopSpin Akademie mit John McEnroe lernen die Spieler, wie eine Legende zu spielen, von Power-Aufschlägen bis hin zu den schönsten Dropshots. In den anspruchsvollen Trainingseinheiten und Herausforderungen wenden sie fortschrittliche Steuerungsfeinheiten an, um in jeder Situation überlegen zu sein.

In der TopSpin Akademie mit John McEnroe lernen die Spieler, wie eine Legende zu spielen, von Power-Aufschlägen bis hin zu den schönsten Dropshots. In den anspruchsvollen Trainingseinheiten und Herausforderungen wenden sie fortschrittliche Steuerungsfeinheiten an, um in jeder Situation überlegen zu sein. 2K-Soundtrack: Wie bei allen 2K-Sportspielen kann man sich auch in TopSpin 2K25 auf einen grandiosen Soundtrack freuen. Rock- und Dance-Music-Fans werden sofort bemerken, dass im Trailer das exklusive Debüt von Dillon Francis’ Remix von Fall Out Boys „Heartbreak Feels So Good“ zu hören ist. „Heartbreak Feels So Good“ (Dillon Francis Remix) kann ab Freitag, den 15. März von allen gängigen Plattformen gestreamt werden. Der Song ist auch im Soundtrack des Spiels enthalten, zusammen mit zahlreichen anderen Tracks, die in Kürze bekanntgegeben werden.

Wie bei allen 2K-Sportspielen kann man sich auch in TopSpin 2K25 auf einen grandiosen Soundtrack freuen. Rock- und Dance-Music-Fans werden sofort bemerken, dass im Trailer das exklusive Debüt von Dillon Francis’ Remix von Fall Out Boys „Heartbreak Feels So Good“ zu hören ist. „Heartbreak Feels So Good“ (Dillon Francis Remix) kann ab Freitag, den 15. März von allen gängigen Plattformen gestreamt werden. Der Song ist auch im Soundtrack des Spiels enthalten, zusammen mit zahlreichen anderen Tracks, die in Kürze bekanntgegeben werden. Individueller MyPlayer: Die Fans können den Look und Spielstil ihres MyPlayer dank zahlreichen Individualisierungsoptionen ganz nach ihren Wünschen anpassen. Sie können ihre Attribute perfekt abstimmen und sich neue Trainer, Fittings und Ausrüstung von führenden Tennismarken verdienen.

Vorbesteller der TopSpin 2K25 Standard Edition oder Standard Cross-Gen Edition erhalten das Under the Lights Pack mit alternativen Outfits für Serena Williams und Roger Federer, das Wilson Nightfall Bundle und Night-Time Majors. Das Under the Lights Pack ist auch in der Deluxe Edition und Grand Slam Edition enthalten.

TopSpin 2K25-Editionen

TopSpin 2K25 erscheint in vier Editionen: als Standard Edition, Standard Cross-Gen Edition, Deluxe Edition und Grand Slam Edition.

Die Standard Edition wird zum Preis von €69,99 für Previous-Gen-Plattformen (PS4, Xbox One), €59,99 für den PC und zum Preis von €74,99 für Current-Gen-Konsolen (PS5 und Xbox Series X|S) erhältlich sein.

Die digitale Standard Cross-Gen Edition wird zum Preis von €74,99 für PlayStation und Xbox erhältlich sein. Die digitale Standard Cross-Gen Edition umfasst die Standard Edition auf Previous- und Current-Gen-Plattformen innerhalb derselben Konsolenfamilie und desselben PlayStation- oder Xbox-Kontos.

Die Deluxe Edition wird zum Preis von €99,99 für PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich sein. Die Deluxe Edition beinhaltet die Standard Edition (mit Dual-Gen-Option für Konsolen), das Under the Lights Pack, das New Wave Pack mit alternativen Outfits für Carlos Alcaraz, Iga Świątek und Francis Tiafoe und einer Kollektion an Zusatzausstattung sowie das Rookie Rise Pack mit einem ‚Mein SPIELER‘-Boost und 1700 VC.

Die Deluxe Edition bietet zudem einen Vorabzugang zum Spiel und ist bereits ab dem 23. April 2024 spielbar – drei Tage vor Erscheinen der Standard Edition und Standard Cross-Gen Edition!

Die Grand Slam Edition wird zum Preis von €119,99 für PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich sein. Zusätzlich zur Standard Edition (mit Dual-Gen-Option für Konsolen) und allen Bonusinhalten der Deluxe Edition beinhaltet die Grand Slam Edition das Grand Slam Champions Pack mit einem speziellen Championship-Schläger und Champion-Aufschlag sowie den All Access Pass, der sechs Premium Centre Court Pass Seasons nach Veröffentlichung des Spiels und acht Bonus-Kosmetikobjekte enthält.

Weitere Informationen zu den Inhalten und Veröffentlichungsterminen des Centre Court Pass und Premium Centre Court Pass folgen in Kürze. Die Grand Slam Edition bietet zudem einen Vorabzugang zum Spiel und ist bereits ab dem 23. April 2024 spielbar – drei Tage vor Erscheinen der Standard Edition und Standard Cross-Gen Edition!