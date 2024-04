TopSpin 2K25: Medaillenspiegel: So bewertet die Fachpresse das Spiel

Autor:, in / TopSpin 2K25

In dieser Woche wird der Filzball wieder über das Netz geschmettert, wenn TopSpin 2K25 für Xbox, PlayStation und PC erscheint.

Der Release des Tennis-Videospiels erfolgt am 26. April. Mit der Grand Slam- bzw. Deluxe Edition darf der Tennisschläger sogar schon 3 Tage früher, also bereits morgen, in die Hand genommen werden.

Wie die ersten Bewertungen der Fachpresse zum neusten Teil der Reihe ausgefallen sind, das könnt ihr schon heute im Medaillenspiegel sehen.

TopSpin 2K25 Medaillenspiegel

Pure Xbox 80/100

The Xbox Hub 80/100

Impulse Gamer 80/100

TheSixthAxis 80/100

Push Sqaure 80/100

Spaziogames 8/10

ComingSoon.net 8/10

Xbox Achievements 78/100

The Beta Network 7/10

Twnfinite 70/100

CG Magazine 60/100

Wertungen 5/5

XboxEra 5/5

VGC 4/5