TopSpin 2K25: Diese Tennisprofis und Marken sind dabei

2K kündigte heute das offizielle Roster von TopSpin 2K25 sowie die Liste der Ausstattungsmarken an, die bei Veröffentlichung des Spiels im April 2024 verfügbar sein werden.

Zusätzlich zu den Tennislegenden Roger Federer und Serena Williams, die das Cover der Standard Edition und der rein digitalen Grand Slam Edition zieren, sowie den Cover-Stars der Deluxe Edition Carlos Alcaraz, Iga Świątek und Francis Tiafoe liest sich die Liste der 25 spielbaren Profis wie ein Who is Who des Tennissports. Nach der Veröffentlichung wird das Roster um weitere Stars ergänzt.

Die Spieler können historische Matches zwischen Legenden wie John McEnroe und Andre Agassi nacherleben oder Tennisgrößen der Vergangenheit wie Steffi Graf und Pete Sampras gegen aufstrebende Stars von heute wie Paula Badosa und Matteo Berrettini antreten lassen.

TopSpin 2K25 wird bei Veröffentlichung folgende spielbare Profis enthalten:

Roger Federer

Serena Williams

Carlos Alcaraz

Iga Świątek

Frances Tiafoe

Andre Agassi

Andy Murray

Belinda Bencic

Ben Shelton

Caroline Wozniacki

Coco Gauff

Daniil Medvedev

Emma Raducanu

John McEnroe

Karolina Pliskova

Leylah Fernandez

Madison Keys

Maria Sharapova

Matteo Berrettini

Naomi Osaka

Paula Badosa

Pete Sampras

Sloane Stephens

Steffi Graf

Taylor Fritz

… weitere folgen.

TopSpin 2K25 bietet aber nicht nur ein Aufgebot an Tennisgrößen, sondern auch zahlreiche lizenzierte Ausstattungsmarken, sodass die Profis in authentischer Bekleidung auf dem Platz auflaufen und auch die selbst erstellten MyPLAYER individuell ausgestattet werden können.

Es stehen umfangreiche Optionen zur Auswahl, von den rein weißen Wimbledon-Kits über die Mode der 1980er und 1990er Jahre (inklusive Frisuren!) bis hin zu den farbenfrohen Outfits der aktuellen Profis.

Bei Veröffentlichung werden in TopSpin 2K25 folgende Ausstattungsmarken verfügbar sein:

adidas

Asics

Babolat

Castore

Fila

Free People Movement

Goodr

Head

Hugo Boss

Lacoste

Lululemon

Market

New Balance

Nike

On

Original Penguin

Prince

Tecnifibre

Uniqlo

Wilson

Yonex

… weitere folgen.

Die TopSpin 2K25 Deluxe Edition und Grand Slam Edition sind ab dem 23. April 2024 spielbar – drei Tage vor Erscheinen der Standard Edition und Standard Cross-Gen Edition. Die TopSpin 2K25 Standard Edition und Standard Cross-Gen Edition sind ab Freitag, den 26. April 2024 erhältlich.