Toy Soldiers HD: Veröffentlichung am 9. September enthüllt

Das große Scharmützel startet am 9. September mit Toy Soldiers HD: Das verbesserte und überarbeitete Action- und Strategiespiel von Entwickler Signal Studios und Publisher Accelerate Games erscheint digital auf [email protected], Xbox One, Nintendo Switch und Steam und ist besser denn je.

Einen neuen Trailer gibt es hier:

Die aufbereitete Version des erfolgreichen Indie-Spiels von 2010 beinhaltet besseres Single- und Multiplayer-Gameplay, komplett neue Inhalte, aufgewertete HD-Grafik (wie der Name schon verrät), verbesserte Kamera und Ton und alle zuvor erschienenen DLC.

Das originale Toy Soldiers ist eines der beliebtesten und meistverkauften XBLA-Titeln aller Zeiten. 2011 wurde es für die D.I.C.E. Awards als bestes Simulationsspiel nominiert, neben großen AAA-Titeln wie Starcraft 2, Civilization V, Dawn of War II und Supreme Commander II.

Die Spielmechaniken sind weiterhin einzigartig. Die Spieler kontrollieren eine von zwei Armeen aus mehr als 50 Spielzeugeinheiten aus dem Ersten Weltkrieg, die auf vielen unterschiedlichen Kampfplätzen antreten, etwa in einem Schlafzimmer oder einer Bücherei. Wie bei anderen Tower Defense-Spielen, baut der Spieler strategisch die Verteidigung auf, während gleichzeitig die Konteroffensive geplant wird.

Darüber hinaus bietet Toy Soldiers HD den Spielern die Möglichkeit, den Kampf sowohl aus der Top-Down-Perspektive als auch in der dritten Person zu erleben. Ob an der Haubitze, in den Stiefeln eines Infanteristen mit Flammenwerfer, zu Pferd als Teil der Kavallerie, während sie frontal durch die Feindesreihen pflügt, als Bomber-Pilot, der das Schlachtfeld einebnet, oder im wendigen Luftkampf mit dem Doppeldecker – Spieler können direkt in die Action eintauchen.

Toy Soldiers HD ist die digitale Verkörperung kindlicher Vorstellungskraft, komplett mit authentischen Eindrücken und Geräuschen des Ersten Weltkriegs. Es steckt voller grüner Plastiksoldaten, First- und Third-Person-Perspektive, Single- und Multiplayer-Gameplay und strategische Tower Defense kombiniert mit FPS-Action.