Transport Fever 2 Console Edition: Imperium ab März für Konsolen

Autor:, in / Transport Fever 2 Console Edition

Transport Fever 2: Console Edition bietet euch eine verbesserte Grafik, eine überarbeitete Benutzeroberfläche und eine an die Controller angepassten Steuerung.

Transport Fever 2 wurde ursprünglich im Dezember 2019 veröffentlicht und hat seitdem bereits mehr als eine halbe Million Spielerinnen und Spieler aus der ganzen Welt begeistern können. Damit ist es der bislang erfolgreichste Teil der Serie.

Um diesen Erfolg weiter auszubauen, wurde im Oktober 2022 die Konsolenversion des Spiels angekündigt: Transport Fever 2 Console Edition. Für diese Version wurde jetzt ein neuer Trailer veröffentlicht:

Transport Fever 2 bietet mehr als 170 Jahre realistische Technologiegeschichte und lädt dazu ein, ein eigenes Transport-Imperium zu errichten und zu meistern. Spielerinnen und Spieler versorgen die Welt mit der nötigen Verkehrsinfrastruktur zu Land, zu Luft und auf der See und machen damit ihr Vermögen. Dabei stehen ihnen über 200 detailliert nachgebildete Fahrzeuge aus Europa, Amerika und Asien zur Verfügung.

In drei Story-Kampagnen mit Voice-Over und Zwischensequenzen gilt es die größten logistischen Herausforderungen von 1850 bis heute zu meistern. Auf den gewaltigen Sandbox-Karten des Freispiels sind der eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt – dank der zugänglichen Konstruktionswerkzeuge und der realistischen Verkehrs-, Stadt- und Wirtschaftssimulation erblühen schon bald detailreiche Metropolen und geschäftige Handelszentren auf der Karte.

Mithilfe des Ingame-Karteneditors und umfangreicher Modding-Unterstützung können Landschaften, Missionen und Fahrzeuge nach Belieben erstellt und dank des Steam-Workshop-Supports mit aller Welt geteilt werden. Die Deluxe Edition gibt Spielerinnen und Spielern noch mehr Inhalte an die Hand und dank des kommenden kostenfreien Updates erstrahlen die beeindruckenden Transportimperien bald in noch schönerem Glanz.

Transport Fever2: Console Edition wird am 9. März 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich sein. Freut euch auf eine verbesserte Grafik, eine überarbeitete Benutzeroberfläche und eine an die Controller angepasste Steuerung.