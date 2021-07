Trigger Witch: Top-Down-Shooter für Xbox und Playstation erhältlich

Der unabhängige Entwickler und Publisher Eastasiasoft Limited und Rainbite haben das Top-Down-Action-Adventure Trigger Witch veröffentlicht, das für PlayStation 4 und Xbox One erscheint. Das Spiel wird dazu heute am Donnerstag, dem 29. Juli, für Nintendo Switch erhältlich sein.

Trigger Witch erzählt die Geschichte von Colette, einer Schülerin an der Stock Academy for Witchcraft and Triggery. Als ihr Reich überfallen wird, ist sie die Einzige, die genug Feuerkraft hat, um den Frieden in ihrer Welt wiederherzustellen. Das Spiel kann alleine oder im lokalen Koop mit einem weiteren Spieler gespielt werden.

Hier gibt es den Launch-Trailer zu sehen: