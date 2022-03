TUNIC: Spiel erscheint nicht im Xbox Game Pass

Autor:, in / TUNIC

Am 16. März macht sich in TUNIC ein kleiner, aber tapferer Fuchs auf in eine große Welt, um die Wildnis zu erforschen, gruselige Ruinen zu erkunden und gegen längst vergessene Kreaturen zu kämpfen.

Einige dürften sich gefragt haben, ob das Spiel zur Veröffentlichung in den Xbox Game Pass aufgenommen wird.

Diese Frage wurde Finji als verantwortlichem Entwickler auch auf Twitter gestellt. Dort hieß es, dass TUNIC kein Xbox Game Pass-Spiel sei.