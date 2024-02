Turbo Golf Racing: Spiel erscheint im 2. Quartal

Autor:, in / Turbo Golf Racing

Das unabhängige Entwicklerstudio Hugecalf Studios wird Turbo Golf Racing im 2. Quartal 2024 aus dem Early Access auf Steam, Microsoft Store und PlayStation 5 veröffentlichen.

In Turbo Golf Racing durchqueren die Spieler mit ihren Autos verschiedene Kurse, um den Ball gekonnt einzuputten. Sie können an einem 1v1-Golf-Showdown teilnehmen, bei dem es auf Präzision ankommt, im Rennmodus gegen sieben Gegner antreten oder sich in Time Trials messen.