Turtle Beach Recon Controller: Neuer Controller ab sofort erhältlich

Der führende Hersteller von Gaming-Zubehör, die Turtle Beach Corporation (Nasdaq: HEAR), gab bekannt, dass Xbox-Spieler ab sofort den bereits mehrfach prämierten Recon Controller (hier im Test) in den Händen halten können.

Der brandneue „Designed for Xbox“-Recon-Controller von Turtle Beach wurde von CNN Underscored und Android Authority mit dem „Best of E3“-Award ausgezeichnet, weil er der erste Controller ist, der reaktionsschnelle und präzise Steuerung mit den charakteristischen Audiotechnologien von Turtle Beach verbindet, darunter Superhuman Hearing, Mic Monitoring, Signature Audio Presets und mehr.

Diese Kombination aus leistungsstarken, innovativen Bedienelementen und integriertem Audio zielt auf die Sinne der Gamer und sorgt für ein noch besseres Spielerlebnis auf der Xbox und kompatiblen Windows 10 PCs.

Wer möchte, kann den Controller über unsere Partnerlinks bei Amazon direkt bestellen:

Turtle Beachs Recon Controller für Xbox ist ab heute in Schwarz oder Weiß zu einem UVP von 59,99 Euro bei teilnehmenden Händlern weltweit und unter www.turtlebeach.com erhältlich.

„Millionen von Headsets werden von Xbox-Spielern getragen und der Recon Controller ist dafür die beste Ergänzung, da er jedem kabelgebundenen Headset Zugang zu den exklusiven Audiotechnologien von Turtle Beach bietet“, sagt Jürgen Stark, Chairman und CEO der Turtle Beach Corporation. „Die einzigartigen Funktionen und das Design des Recon Controllers verschaffen Turtle Beach einen starken Einstieg in diesen Markt, unterstützt durch die gleiche Branchenexpertise, die uns in den letzten zehn Jahren zur Bestseller-Marke für Gaming-Headsets gemacht hat. Das Team hat mit dem Recon Controller ein großartiges Produkt abgeliefert und ich kann es kaum erwarten, es in den Händen der Xbox-Spieler zu sehen.“ Turtle Beach Recon Controller für Xbox ab sofort erhältlich