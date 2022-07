Twitch: TwitchCon Europe kommt 2023 nach Paris

TwitchCon kommt 2023 nach Paris: Nach dem Erfolg der TwitchCon Amsterdam in diesem Monat gibt Twitch mit der französischen Hauptstadt den europäischen Veranstaltungsort für das nächste Jahr bekannt. Tickets für die noch in diesem Jahr stattfindende TwitchCon San Diego (7.-9. Oktober) gehen Anfang August in den Verkauf.

Twitch kündigt an, dass die nächste europäische TwitchCon im Sommer 2023 in Paris stattfinden wird. Die TwitchCon ist ein einzigartiges Fest für alle, die Twitch lieben. Creater und Createrinnen, Chatter und Chatterinner, Cosplayer und Cosplayerinnen, Mods und viele mehr kommen persönlich zusammen, um gemeinsame Erinnerungen zu schaffen, ihr Wissen zu teilen, sich zu messen und ihre Talente zu präsentieren.

Vom 15. und 16. Juli nahmen fast 14.5k Mitglieder der Twitch-Community an der TwitchCon in Amsterdam teil. Das sind mehr als 65 % mehr im Vergleich zur TwitchCon Berlin 2019, der ersten Twitch Con in Europa. Die nächste TwitchCon wird vom 7. bis 9. Oktober 2022 in San Diego, Kalifornien, stattfinden. Der Kartenverkauf beginnt Anfang August.

Doug Scott, CMO und EVP von Twitch, International, sagte: „Die Teilnahme an der TwitchCon bietet eine farbenfrohe Erfahrung mit allem, was Twitch einzigartig macht. Die Erinnerungen und Community-Bindungen, die durch unseren Dienst entstanden sind, sind für alle sichtbar während eines Wochenendes mit außergewöhnlicher Unterhaltung, Wissensaustausch, kompetitivem Gaming und vor allem Spaß. Wir können es kaum erwarten, die Community diesen Oktober in San Diego und nächstes Jahr auf der TwitchCon Paris wieder zusammenzubringen.“

Emmett Shear, CEO und Mitbegründer von Twitch, kündigte auf der TwitchCon Amsterdam 2022 eine Reihe von Produktaktualisierungen an, darunter eine verbesserte Monetarisierung durch das Ad Incentive Program, neue Sicherheitsfunktionen, eine niedrigere Auszahlungsschwelle, angeheftete Chatnachrichten, benutzerdefinierte Tags und Guest Star.