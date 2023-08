Twitch: CS:GO-Glücksspielsponsoren ab sofort verboten

Der beliebte Team-Shooter Counter Strike: Global Offensive (kurz CS:GO) ist eines der erfolgreichsten Spiele auf der Streamingplattform Twitch, welche 2014 von Amazon für 970 Millionen Dollar gekauft wurde.

In Zukunft werden es eine beachtliche Anzahl von Streamern, die CS:GO als ihr Hauptspiel spielen, allerdings finanziell schwieriger haben.

Der Streaming-Dienst aktualisierte seine Regeln in der letzten Zeit des Öfteren, um gerade auch dem allgemeinen Glücksspiel auf der Plattform Einhalt gebieten zu können. Doch neben den regulären Casino-Anbietern, diebspw. Slotmaschinen anbieten, richten sich die neuen Regelungen explizit an Seiten, die Glücksspiel mit CS:GO Gegenständen ermöglichen.

Zur Erklärung: In CS:GO habt ihr die Möglichkeit, Skins für eure Waffen zu erhalten. Diese könnt ihr regulär auf zwei verschiedenen Wegen bekommen: Zum einen habt ihr mit etwas Glück nach einer gespielten Runde einen Skin, oder alternativ eine verschlossene Kiste. Diese könnt ihr mit einem Schlüssel öffnen, der circa 2,50 EUR kostet. Mit dem Öffnen dieser bekommt ihr eine Chance, einen besonders wertvollen Gegenstand zu gewinnen. Der kann dann zum Beispiel auf dem Marktplatz von Steam verkauft werden, den Ertrag erhaltet ihr in Euro als Guthaben auf euren Steam-Account.

Valve bietet zum Handel dieser Gegenstände einen geschlossenen Markt an, der es euch ausschließlich ermöglicht, das gewonnene Item gegen Steamguthaben zu veräußern.

Zum anderen habt ihr die Option, diesen Gegenstand an einen Onlinedienst zu verkaufen, der euch in bare Münze auszahlt. Doch diese Seiten bieten euch ebenfalls an, dass ihr Kisten plus die benötigten Schlüssel direkt dort kaufen könnt. Die Items werden dann von dem jeweiligen Anbieter ausgelost.

Solche Anbieter häuften sich mit zunehmender Zeit und große Streamer wie Montana Black sind große Fans dieses Formats. In seinen Streams verbrennt der Streamer so mehrere tausend Euro an einem Abend, um ein begehrtes Item zu erhalten. Ebenso werden Profi-CS:GO Teams mittlerweile durch diese Portale gesponsort.

Valve unterstützt diese Seiten in keiner Form, weder den Handel mit diesen noch die Bewerbung der jeweiligen Angebote. Items erreichen zum Teil einen realen Marktwert von über 2000 EUR, den Nutzer auch bewusst für das gewünschte Dekor ausgeben. Solch ein sogenanntes Gambling-Portal setzt dabei auf bekannte Glücksspiel-Prozeduren. Von schnellen Umsätzen, über Sonderspiele bis hin zu kostenlosen Kisten ist alles dabei, um den geneigten Spieler anzufixen.

Für Streamer ist dieses Geschäft ebenso lukrativ, da diese einen Referral-Code besitzen. Klickt ihr auf diesen, erhaltet ihr so bspw. einen Rabatt von fünf Prozent auf euren Einkauf innerhalb des beworbenen Portals. Die Streamer erhalten als Gegenzug eine Beteiligung an euren Umsätzen auf der Seite.

Bislang bewegten sich diese Portale auf Twitch in einer Grauzone, da der Vorgang in den Regelungen nicht genau definiert war. Ab sofort sind diese Form von Angeboten seitens Twitch untersagt, was einige Streamer nicht begeistern dürfte. Somit darf mit so einem Portal weder geworben noch interagiert werden als Sponsor.

In einer Erklärung zu dem Sachverhalt äußerte sich die Plattform Twitch: „Es gibt ein erneutes Interesse an CSGO-Glücksspielen im Allgemeinen, daher haben wir unseren FAQ eine klarstellende Sprache hinzugefügt, um klarzustellen, dass Werbung/Sponsoring in unserem Dienst nicht erlaubt ist.“

Der YouTuber HOUNGOUNGAGNE griff diese Glücksspielproblematik bereits im Vorfeld auf. Insbesondere die Suchtgefahr hinter der Spielhallenmechanik ist hier ein zentrales Thema. Solltet ihr kein Englisch verstehen können, ermöglicht euch YouTube, Untertitel einzublenden, die übersetzt werden. Erst nach Veröffentlichung und dem bekannt werden des Videos, passte Twitch seine Regelungen hinsichtlich der CS:GO-Casinos umfänglich an.