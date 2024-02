Twitch: Ticketverkauf für die TwitchCon 2024

Am 29.-30. Juni ist es wieder so weit, die TwitchCon geht in die nächste Runde und findet zum ersten Mal in Rotterdam statt. Wer dabei sein und die Vielfältigkeit und Größe, der Twitch Community live erleben will, kann sich ab sofort hier Tickets für das Event sichern.

Jedes Jahr feiert die TwitchCon die lebendige Welt des Livestreamings mit Tausenden Twitch-Streamern und Zuschauern aus der ganzen Welt.

Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, einige der weltweit größten Streamer zu treffen und mit ihren Online-Communitys persönlich und gemeinsam vor Ort zu feiern.

Eindrücke der letzten TwitchCon in Paris und weitere Informationen findet ihr hier.

Hier sind die diesjährigen Highlights:

Auf der Glitch-Bühne und der Kappa-Cabana-Bühne, werden mit Unterhaltung und Livemusik die neuesten Twitch-Produkt-Updates verkündet.

Auf der Twitch-Rivals-Bühne werden Streamer und Profis in den beliebtesten Esports Games gegeneinander antreten.

Zahlreiche Workshops und Diskussionsrunden finden statt, in denen die Teilnehmer lernen können, wie sie ihren Kanal aufwerten und ihre eigene Community aufbauen können.

In der Artist Alley stellen einzigartige Künstler aus dem Gaming-Bereich und darüber hinaus ihre Werke aus und bieten sie zum Verkauf an.

In der TwitchCon Loot Cave sind die neuesten, speziell entworfenen Kleidungsstücke exklusiv nur auf der TwitchCon Europe 2024 erhältlich, von Kapuzenpullis und Accessoires bis hin zu neuer und nur auf der TwitchCon erhältlichen Haustierkleidung.

Wer ein Ticket besitzt, erhält zusätzlich Zugang zu einer Reihe von Exklusivitäten:

Alle Ticketinhaber erhalten einen eigenen Chat-Badge, den sie in ihrem Chat auf Twitch zeigen können.

Ermäßigte Flugtickets bei Air France und KLM sowie Delta mit exklusiven TwitchCon-Codes

Twitch-Partner haben Zugang zur exklusiven Partnerparty, erhalten ein spezielles Partner-Geschenk und Zugang zur Partner-Lounge. Ein besonderes Geschenk gibt es auch für offizielle Twitch-Affiliates.