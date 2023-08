Baldur’s Gate 3: Rollenspielriese mit sensationellem PC-Start

Der Start für das Rollenspiel der Larian Studios hätte nicht besser laufen können. Seit dem 03.08.2023 um 17:00 Uhr können PC-Spieler bereits Baldur’s Gate 3 spielen und zeigen sich mehr als begeistert, womit sich sechs Jahre Entwicklungszeit vorerst ausgezahlt haben, denn die Veröffentlichung für die Xbox Series X/S und PlayStation 5 stehen noch aus.

Laut dem Tracking auf SteamDB spielten über 470.000 Spieler gleichzeitig den Rollenspiel-Giganten mit Dungeons & Dragons-Regelwerk am ersten Tag. Damit katapultiert sich Baldur’s Gate auf Platz zwei der erfolgreichsten Spielstarts im Jahr 2023. Einzig Hogwarts Legacy liegt mit einem unglaublichen Vorsprung auf Platz eins der Rangliste. Das Hogwarts-Abenteuer spielten 879.308 Spieler allein auf Steam am ersten Tag.

Der Larian-CEO Swen Vincke verriet, dass mittlerweile 2,5 Millionen mal Baldur’s Gate verkauft werden konnte. Berechnet sind hier ebenso die Absatzzahlen aus der Early Acces-Phase, vor dem offiziellen Release in dieser Woche. Dank dieses immensen Erfolgs fällt dem Studio eine schwere Last von den Schultern. Die Entwicklung war nicht immer einfach, insbesondere nachdem ein Studio in St. Petersburg durch den Krieg in der Ukraine geschlossen werden musste.

Hinzu kamen schwere Entscheidungen zum Datum der finalen Veröffentlichung. Ursprünglich hätte sich das Datum mit dem von Starfield überschnitten, was den Erfolg noch einmal vermutlich geschmälert hätte. Daher entschloss der CEO kurzfristig Baldur’s Gate 3 vorher auf den Markt zu bringen.

In der ersten September Woche wird Baldur’s Gate 3 dann für die PlayStation 5 veröffentlicht. Der Termin für die Xbox Series X/S hingegen steht noch aus. Im Vorfeld äußerten sich einige Entwickler aus dem Team kritisch gegenüber der Xbox Series S, die der Grund für das aufgeschobene Datum der Xbox-Version zu 2024 sein soll.

Gerade das Implementieren Drop-In-Koop-Modus ist für das Team eine technische Herausforderung auf der Xbox Series S, der Port auf die Xbox Series X hingegen soll vollumfänglich funktionieren. Dennoch sei die Xbox Series S-Konsole keine Bremse, hieß es, wobei eine Veröffentlichung im Jahr 2023 mittlerweile als unwahrscheinlich gilt.