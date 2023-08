Baldur’s Gate 3: Xbox Series S-Konsole keine Bremse

Das Entwicklerteam von Quantum Error kritisierte in den letzten Tagen die Hardware der Xbox Series S. Nun hat sich Swen Vincke, Chef des Baldur’s Gate 3-Entwicklers Larian Studios, zu den aktuellen Xbox-Konsolen geäußert.

So ist er nicht der Meinung, dass die schwächere Xbox Series S die Entwicklung von Spielen in irgendeiner Weise hemmt. Auch die Tatsache, dass Microsoft eine Kompatibilität zwischen der Xbox Series S und der Xbox Series X haben möchte, sieht er nicht als Problem. Es dauert in dem Fall einfach länger, Spiele für beide Plattformen anzupassen und zu entwickeln, hieß es.

Dieser Umstand erklärt auch, warum Baldur’s Gate 3 für die Xbox zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen wird. Vor einigen Monaten wurde bekannt, dass man bei der Entwicklung auf technische Probleme gestoßen ist, die vor allem den Splitscreen-Modus betreffen. Diese Hürden werden jetzt mit etwas mehr Entwicklungszeit überwunden.

Baldur’s Gate 3 erscheint am 3. August für den PC und am 6. September für die PlayStation 5. Die Version für die Xbox Series X|S ist für einen späteren Zeitpunkt im Jahr 2023 geplant.