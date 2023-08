EA SPORTS FC 24: Deep Dive zum Karrieremodus

Autor:, in / EA SPORTS FC 24

EA SPORTS FC verkündet, dass der Ballon d’Or zu EA SPORTS FC 24 kommt. Spielerinnen und Spieler werden die berühmte Trophäe in ihrer Spielerkarriere in EA SPORTS FC 24 erringen können.

Hier könnt ihr euch die Sequenz zur Verleihung im Spiel anschauen:

Seit 1956 verleiht France Football jedes Jahr den Ballon d’Or an den besten männlichen und die beste weibliche Fußballspieler der Saison und die ikonische Trophäe gilt als die höchste und wertvollste individuelle Auszeichnung des Fußballs.

Der zusätzlich veröffentlichte Deep Dive in den EA SPORTS FC 24-Karrieremodus (weiter unten) gewährt Einblicke in neue Funktionen der Spieler, als auch in der Manager-Karriere.

Diese ermöglichen Spielern ihre fußballerische Zukunft noch weiter zu kontrollieren, wobei eine herausragende individuelle Saison in der Spielerkarriere dann die neu gestaltete Ballon d’Or-Animation auslösen wird. Weitere Informationen zum EA SPORTS FC 24 Karrieremodus finden sich in den Pitch Notes.

David Jackson, VP of Brand, EA SPORTS FC, sagt: „Wir freuen uns sehr, den renommierten Ballon d’Or in EA SPORTS FC einzuführen. Die Integration dieser ikonischen Trophäen im Spiel verstärkt unsere Bemühungen, den Spielern möglichst authentische und inspirierende Fußballerlebnisse zu bieten.“ Kevin Benharrats, CEO von Amaury Media, kommentiert: „Es war eine Freude, mit den Marketingteams von EA zusammenzuarbeiten. Wir sind stolz auf diese neue Partnerschaft für den Ballon d’Or und hoffen, dass sie zum Erfolg von EA SPORTS FC beitragen wird.“

EA SPORTS FC 24 erscheint weltweit am 29. September 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC und Nintendo Switch.

Fans, die die Ultimate Edition bis zum 22. August vorbestellen, erhalten verschiedene Spieler-Vorteile, darunter ein nicht handelbares UEFA Champions League Ultimate Team Hero Item im November.

EA Play-Mitglieder erhalten einen frühen Zugang zum Spiel mit einer 10-stündigen Testphase ab dem 22. September. EA Play Pro-Mitglieder genießen unbegrenzten Zugang zur EA Play Pro Edition des Spiels – einschließlich des Ultimate Edition-Inhalts – ab dem 22. September. Schließlich werden alle EA Play-Mitglieder zusätzliche Boni für EA SPORTS FC 24 freischalten, darunter monatliche Draft-Tokens in Ultimate Team, saisonale Club-Belohnungen und saisonale VOLTA FOOTBALL APPAREL & COINS.