Apex Legends: Auferstehung mit Killcode: Teil 2 enthüllt

Autor:, in / Apex Legends

Electronic Arts und Respawn Entertainment setzen die Apex Legends-Miniserie mit dem zweiten Video „Killcode: Teil 2“ fort.

Im Laufe dieser Serie erkunden Spieler die Welt von Apex Legends auf neue sowie immersive Art und Weise und erhöhen den Einsatz im Spiel, was in der kommenden Saison spürbar sein wird.

Spielende kratzen an der Oberfläche, um die tieferen Hintergründe von Apex Legends aufzudecken und mit der neuen Saison Auferstehung hautnah zu erleben.

Den Launch-Trailer gibt es hier zu sehen:

In Killcode: Teil 2 hackt sich Crypto in ein abgelegtes Fragment von Revenant, um einige beunruhigende Veränderungen zu untersuchen. Revenant verliert die Kontrolle über sich – aber an wen?

Die neue Mini-Episode stellt Apex Legends: Auferstehung vor, das demnächst für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC über die EA App und Steam erscheint.

Neben Revenants neuem Look und seinen tödlichen Fähigkeiten erwarten die Fans neue Locations für Mixtape auf Zerstörer Mond und eine neue Ranglisten-Saison. Weitere Details folgen mit dem offiziellen Gameplay-Trailer am 3. August.