Baldur’s Gate 3: Xbox-Release 2023 unwahrscheinlich

Erst sah alles danach aus, als würde die Xbox-Version von Baldur’s Gate noch 2023 erscheinen, doch diese Hoffnung zerstört nun ein Tweet von Michael Douse, seines Zeichens Director of Publishing im Hause Larian. In besagtem Tweet spricht Douse mehr oder weniger direkt über Probleme, die es bei der Entwicklung der Xbox-Version von Baldur’s Gate 3 gebe.

We have quite a few engineers working very hard to do what no other RPG of this scale has achieved: seamless drop-in, drop-out co-op on Series S. We hope to have an update by the end of the year.

— Very AFK (@Cromwelp) July 31, 2023