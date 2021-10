UNO: The Call of Yara DLC erhältlich

Ubisoft und Mattel haben den The Call of Yara DLC für UNO veröffentlicht.

Mattel und Ubisoft gaben bekannt, dass ab sofort weltweit der DLC The Call of Yara für das beliebte Videospiel UNO erhältlich ist. The Call of Yara wird mit neuen Besonderheiten, rund um die tropisch-paradiesische Insel Yara aufwarten und packende Wendungen zu der klassischen UNO-Spielerfahrung hinzufügen.

The Call of Yara ist ab sofort zum Einzelkauf auf PlayStation4, Playstation 5, Xbox One Konsolen, Xbox Series X | S, Nintendo Switch System, Windows PC, und Stadia erhältlich. The Call of Yara wird via Abwärtskompatibilität auf PlayStation 5 and Xbox Series X|S spielbar sein.

In The Call of Yara kann eine einzigartige Erfahrung im UNO-Videospiel, durch ein von Yara inspiriertes Spielbrett und Menü, sowie exklusive Themenkarten und dem fesselnden Sound der Titelmusik, erlebt werden. Nachdem sieben Karten gezogen und 300 Pesos zum Start jedes Spieles erhalten wurden, werden Spielende am Beginn jeder neuen Runde 100 Pesos sammeln, welche für die Dienste der Libertad-Legenden ausgegeben werden können.

Jeder Charakter beeinflusst den Spielverlauf dabei unterschiedlich, daher müssen die Pesos strategisch verwendet werden, um die untenstehenden Dienste zu beanspruchen:

Dani Rojas:

Für 500 Pesos: Auswahl einer Person, die sechs Karten ziehen muss.

Für 800 Pesos: Alle anderen Spieler ziehen zwischen einer und sechs Karten.

Philly Barzaga:

Für 600 Pesos: Durch die Kombination von vier Farben wird ein Joker erstellt, welcher sofort gespielt werden kann.

Für 1000 Pesos: Durch die Kombination von vier Farben wird ein Joker mit +4 erstellt, welcher sofort gespielt werden kann.

Juan Cortez:

Für 600 Pesos: Es können eine bis drei Karten abgeworfen werden.

Für 1300 Pesos: Es können vier bis sechs Karten abgeworfen werden.

Lucky Mama:

Für 200 Pesos: Es wird verhindert, dass eine spielende Person in der nächsten Runde einen Dienst anfordern kann.

Für 400 Pesos: Es wird verhindert, dass alle Spieler in der nächsten Runde einen Dienst anfordern können.

Zusätzlich wird durch The Call of Yara eine brandneue UNO-Karte eingeführt: Die Guerilla Recorder Karte. Wenn diese riskante Karte gespielt werden sollte, wird jede Geldbörse der Spieler willkürlich beeinflusst – um die Dienste der Guerilla-Legenden in Anspruch zu nehmen, können hunderte Pesos erhalten, aber auch verloren werden.