Warhammer 40.000: Darktide: Spiel für Xbox Series X|S verschoben

Weil man zunächst die PC-Version verbessern will, verschiebt sich die Veröffentlichung von Warhammer 40.000: Darktide auf Xbox Series X|S.

Fatshark hat die Veröffentlichung von Warhammer 40.000: Darktide auf Xbox Series X|S verschoben.

Seit Ende November ist der First-Person-Koop-Shooter auf dem PC und über den PC Game Pass spielbar. Doch die Erwartungen an die Spieler konnte man nicht erfüllen, wie der Entwickler in einem offenen Brief zugibt.

In den kommenden Monaten will man sich daher ausschließlich auf das Feedback der Spieler konzentrieren und Verbesserungen vornehmen.

Dazu zählt die Bereitstellung eines kompletten Craftingsystems, ein lohnenderer Fortschritt sowie die Bereiche Spielstabilität und Leistungsoptimierung.

Neben der Xbox-Version sind auch saisonale Inhalte und Premium-Kosmetika von der Verschiebung betroffen.