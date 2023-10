Warhammer 40.000: Darktide: Spiel inklusive Class Overhaul-Update verfügbar

Um Mitternacht hat der unabhängige Entwickler Fatshark Warhammer 40.000: Darktide, einen brutalen Koop-FPS, der im düsteren Universum von Warhammer 40.000 angesiedelt ist, zusammen mit Patch #13 – Class Overhaul auf der Xbox Series X|S veröffentlicht. Dieses bedeutende Spiel-Update ist eine komplette Neuerfindung des Klassen- und Attributssystems und führt Talentbäume und eine Fülle neuer Fähigkeiten ein.

Der Patch „Class Overhaul“ sowie alle neuen Inhalte und Spielverbesserungen, die seit der Veröffentlichung von Warhammer 40.000: Darktide im November letzten Jahres vorgenommen wurden, sind von Anfang an in den Series X|S-Versionen enthalten.

Warhammer 40.000: Darktide ist in zwei Editionen für die Xbox erhältlich und außerdem seit dem ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar,inklusive Crossplay auf PC und Xbox.

Juan Martinez, Executive Producer von Darktide: „Zwei der Dinge, nach denen unsere Community seit dem Start am meisten gefragt hat, waren ein Update bezüglich der Absicht, nur eine Klasse/ein Viertel zu spielen, und der Zeitpunkt der Veröffentlichung auf der Xbox. Wir wissen ihre Geduld zu schätzen und freuen uns darauf, es in ihre Hände zu bekommen, ihr Feedback zu hören und die Darktide-Community weiter wachsen zu lassen.“

Patch #13: Klassenüberholung Spiel-Update

Das Update zur Klassenüberholung gewährt jedem Archetypen (Veteran, Eiferer, Psyker, Ogryn) neue Talentbäume, die klare und leicht erkennbare Optionen bieten, die durch eine Verzweigung am Ende der Bäume dargestellt werden, während sie gleichzeitig einen Bastelraum bieten, in dem weniger offensichtliche Kombinationen von Entscheidungen eigene Build-Pakete erstellen.

Die verschiedenen Knotenpunkte, die in jedem Talentbaum zur Verfügung stehen, sind von den folgenden unterschiedlichen Typen:

Blitz-Fähigkeit: Der Granaten-Slot für Veteran, Zelot und Ogryn, oder der Brain Burst-Slot für den Psyker.

Der Granaten-Slot für Veteran, Zelot und Ogryn, oder der Brain Burst-Slot für den Psyker. Kampffähigkeit: Die ultimative Fähigkeit, die durch Abklingzeit und hohe Auswirkungen auf das Spiel gebunden ist.

Die ultimative Fähigkeit, die durch Abklingzeit und hohe Auswirkungen auf das Spiel gebunden ist. Schlüsselstein: Weitere ikonische Talente variieren zwischen den Bäumen, bestimmen aber den Spielstil.

Weitere ikonische Talente variieren zwischen den Bäumen, bestimmen aber den Spielstil. Talent: Interaktive Stärkungszauber, die in den Kern des Gameplays eingebunden sind.

Interaktive Stärkungszauber, die in den Kern des Gameplays eingebunden sind. Aura: Verschiedene Team-Buffs, die als Kohärenz-Bonus verteilt werden.

Verschiedene Team-Buffs, die als Kohärenz-Bonus verteilt werden. Stat-Knoten: Pauschaler Bonus auf einen Kernwert (Zähigkeit/Kritikchance/Gesundheit).

Warhammer 40.000: Darktide ist ein 4-Spieler-Koop-Erlebnis, in dem ihr euch in ein aufregendes Koop-Abenteuer vor der düsteren Kulisse der Hive-Stadt Tertium im weitläufigen Warhammer 40.000-Universum stürzt. Stellt euren Trupp zusammen und macht euch bereit, gegen bedrohliche Horden zu kämpfen und die dunklen Geheimnisse zu lüften, die in den Schatten von Tertium lauern.