Warhammer 40.000: Darktide: Trailer startet The Orthus Offensive

Ein finsterer Trailer bringt das Kapitel The Orthus Offensive mit sich, das Teil von Warhammer 40.000: Darktide – The Traitor Curse ist.

Der Startschuss für The Orthus Offensiv ist gefallen. Ein neuer Trailer hat das Warhammer 40.000: Darktide-Update im Schlepptau, in dem ihr gegen die Karnak-Zwillinge antreten müsst. The Orthus Offensive ist Teil von Warhammer 40.000: Darktide – The Traitor Curse und nun auch schon online verfügbar. Im Mittelpunkt stehen die beiden verräterischen Lieutenants, auf die Wolfer setzt, der seinerseits wiederum die Moebian-Streitkräfte auf Tertium anführt.

Neben besagter Offensive lieferte Fatshark inzwischen außerdem den Patch 1.2.21 aus, der unter anderem verhindern soll, dass das Spiel weiterhin abstürzt. Dies war etwa der Fall, wenn ihr – wie zuletzt häufiger geschehen – verschiedene Stimms nutzt.