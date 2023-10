Warhammer 40.000: Darktide: Grafikvergleich und Analyse zur PC-Portierung

Spielt ihr am PC, müsst ihr euch bei Warhammer 40.000: Darktide auf einen gesunden Hardwarehunger einstellen. Das Spiel verlangt eine Menge an Leistung, um optisch einen Leckerbissen auf euren Bildschirm zaubern zu können. Wie gut die Portierung technisch auf der Xbox Series X/S funktioniert, analysierte das Team von Digital Foundry in einem ausführlichen Video.

Der Qualitätsmodus

Hier erhaltet ihr wie gewohnt das hübschere Bild. In einer Auflösung von bis zu 1386p schafft es die Xbox Series X das Spiel in 30 FPS darzustellen. Allerdings werdet ihr in diesem Modus feststellen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt.

Das Antialiasing in Warhammer 40.000: Darktide ist offenbar auf einem viel niedrigeren Level, als die PC-Version in einer ähnlichen Auflösung es nutzen kann. Dies führt immer wieder zu einem unruhigen Bild, da die Kantenglättung nur minimal genutzt wird.

Insgesamt erhaltet ihr stabil laufende 30 FPS, vereinzelt kommt es jedoch beim Laden von Umgebungen oder Gegnern zu kurzen Einbrüchen.

Der Perfomance-Modus

Damit Warhammer 40.000: Darktide möglichst flüssig läuft, reduziert eure Xbox Series X die Auflösung des Spiels auf circa 864p im Perfomance-Modus. So erreicht ihr eine Bildrate von flüssigen 60 FPS. Wie auch im Qualitätsmodus gibt es hier weitere Einschränkungen im Antialiasing, was sich zum Teil durch sehr kantig wirkende Oberflächen bemerkbar macht.

Leider ist der Perfomance-Modus nicht ausgereift, weswegen es wie beim Qualitätsmodus auch zu Aussetzern in der Bildrate kommt. An der Effektgewalt des Qualitätsmodus schraubte das Team dafür nicht, wie im Qualitätsmodus bekommt ihr die gleichen Effekte zu sehen.

Der S-Sonderling

Die Xbox Series S Version arbeitet ausschließlich mit einem Wiedergabemodus. In diesem schafft sie eine Bildrate von 30 FPS, bei einer Auflösung von 720p. Was bei genauer Betrachtung auffällt, ist, dass neben der reduzierten Auflösung ebenfalls das Antialiasing weniger effektiv arbeitet. Grundsätzlich schafft die Xbox Series S, die Bildrate stabil beizubehalten, kämpft an dieser Stelle aber ebenso wie die Xbox Series X mit unschönen Laderucklern.

Fehlende Effekte auf beiden Konsolen

Für Warhammer 40.000: Darktide entschied sich das Studio, sämtliches Raytracing auf der Konsole zu entfernen. Was optisch an der ein oder anderen Stelle auffällt. Spiegelungen auf Oberflächen, die die PC-Spieler noch genießen dürfen und die Atmosphäre verstärken, sind auf beiden Konsolen nicht vorhanden.

Ebenfalls ist fraglich, warum man die Konsolenversion nicht mit FSR2 ausgestattet hat, sondern zu Anti Aliasing griff. Auf der PC-Version erhaltet ihr mit FSR2 nicht nur ein ruhigeres und abgerundetes Bild, sondern eine stabilere Bildwiederholrate. Hier könnte ein Patch die erhoffte FSR2-Unterstützung bringen.

Auffallend ist, dass es in Mehrspielerrunden ebenfalls zu Aussetzern in der Bildrate kommt. Diese sind nicht auf die Leistung der beiden Konsolen zurückzuführen, viel mehr handelt es sich hier bei genauer Betrachtung um Probleme im Netzwerkcode. Dieser arbeitet an den Konsolen offenbar langsamer, was zu diesen kurzen Ausfällen führt.

Wer sich gerne das Spiel einmal live ansehen möchte, kann sich die Aufnahme aus unserem letzten Stream auf Twitch.tv ansehen oder weiter unten den Prolog auf YouTube.

Das komplette Video zur technischen Analyse von Digital Foundry, findet ihr hier.

Xbox Series X-Gameplay gibt es hier zu sehen: