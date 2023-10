Dragon Ball Xenoverse 2: Riesiges Update zum Geburtstag

Autor:, in / Dragon Ball Xenoverse 2

Zum 7. Geburtstag steht ein riesiges Update für Dragon Ball Xenoverse 2 an. Lest hier mehr über das Event und den neuen Mehrspielermodus.

Am 12. Oktober liefert ein riesiges Update zum 7. Geburtstag neue Inhalte für Dragon Ball Xenoverse 2. Freut euch auf das Event „Festival of Universes“, den Mehrspielermodus „Cross Versus“ und die Awoken-Fähigkeit „Ultra Instinct“.

Jun Song, Producer von Dragon Ball Xenoverse 2 freut sich über das lang anhaltende Interesse der Spielerschaft und beantwortete im Interview Fragen zu dem aktuellen Update.

Jun Song sagte: „Zunächst möchte ich mich bei allen bedanken, die Dragon Ball Xenoverse 2 sieben Jahre nach der Veröffentlichung immer noch spielen. Vielen Dank für Ihre anhaltende herzliche Unterstützung!“ „Es ist nicht einfach, die Erwartungen langfristig zu erfüllen, aber wir haben immer versucht, Dragon Ball Xenoverse 2 nah an unseren Spielern zu halten“, antwortete Song auf die Frage nach der Herausforderung, die Community über diesen langen Zeitraum mit Inhalten zu versorgen.“ Weiter führte er aus: „Unabhängig davon, ob es sich um Updates oder Veranstaltungen wie diese handelt, besteht die größte Herausforderung darin, zu wissen, welche Art von Inhalten gefragt sind, wie beliebt sie sind und wie Spieler sie spielen. Und gleichzeitig glaube ich, dass dies der Grund ist, warum Dragon Ball Xenoverse 2 so stark gewachsen ist.“

Der Mehrspielermodus Cross Versus soll ermöglichen, dass sowohl neue als auch bestehende Spieler die Inhalte gemeinsam genießen können.

Zwei Dreierteams treten in dem neuen Kampfmodus gegeneinander an. Dabei lautet die Grundregel, dass jedes Team Missionspunkte in den Bereichen einer Karte sammeln muss, um einen Bossbereich zu öffnen.

Entweder das Team, dass den Boss schneller besiegt oder das Team, dass die maximale Anzahl an Missionspunkten sammelt, gewinnt. Der Modus ist so ausgelegt, dass Spieler sich mit ihren eigenen Stärken und bevorzugten Spielstil einbringen und alle eine aktive Rolle einnehmen können. Neue Abzeichen als Belohnung im Cross Versus Modus dienen als Ansporn, sich dem Modus zu widmen.

Das Event Festival of Universes wird zukünftig regelmäßig stattfinden. Spieler wählen ein Universum und werden damit Teil eines Teams aus allen Spielern dieses Universums, gemeinsam werden nun Ruhmespunkte gesammelt. Die Punkte können in fast allen Modi des Spiels gesammelt werden, am Ende des Events gewinnt das Universum, für das die meisten Ruhmespunkte eingefahren wurden.

Auf alle Avatare aller Rassen kann die neue Awoken-Fähigkeit „Ultra Instinct“angewendet werden.

„Nach dem Erwachen verbraucht er Energie, um dem Angriff des Gegners automatisch auszuweichen, und mit zusätzlichem Einsatz wird ein Gegenangriff möglich. Eine exklusive Fähigkeit zur Wiederherstellung der Technikkraft wird verfügbar, und der Ki-Blast-Angriff wird in einen Spezialangriff umgewandelt“, erläuterte Jun Song.

Jun Song ist sich sicher, dass Dragon Ball Xenoverse 2 auch weiterhin unterstützt und sich weiterentwickeln wird.

Bandai Namco Entertainment veröffentlichte indes die aktuelle Roadmap auf X und deutet mit einem neuen Teaser-Trailer einen Ausblick in die Zukunft an: