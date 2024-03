Dragon Ball Xenoverse 2: Smart Delivery zum Xbox Series X|S-Start

Autor:, in / Dragon Ball Xenoverse 2

Am 24. Mai 2024 erscheint Dragon Ball Xenoverse 2 endlich auch für die Xbox Series X|S und solltet ihr Daten und Spielstände noch auf der Xbox One geparkt haben, so profitiert ihr von der Smart Delivery. Das bedeutet, weder müsst ihr euch das Spiel neu kaufen, noch gehen eure Spielfortschritte verloren.

Wie über den offiziellen X-/Twitter-Account von Bandai Namco US außerdem kommuniziert wurde, folgen weitere Informationen zum Upgrade und zum Smart-Delivery-Prozess für Dragon Ball Xenoverse 2 zu einem späteren Zeitpunkt. Ebenso wie für die Xbox wird das Upgrade auch für die PlayStation zur Verfügung stehen.