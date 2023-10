Red Dead Redemption: Überraschende 60 FPS Option aufgetaucht

Auf der PlayStation 5 ist nach einem überraschenden Update plötzlich eine 60 FPS Option in den Einstellungen des Spiels verfügbar.

Eine offizielle Ankündigung von Rockstar Games steht auch noch aus. Womöglich haben die Verantwortlichen das Update etwas zu früh ausgerollt oder bei der Aktualisierung vergessen die 60 FPS Option wieder zu entfernen.

Update: Rockstar Games hat sich jetzt geäußert und bekannt gegeben, dass Red Dead Redemption über die Abwärtskompatibilität der PS5 mit 60 FPS läuft. Etwas, was auf der Xbox seit Jahren der Fall ist.

Red Dead Redemption, including Undead Nightmare, now supports up to 60 FPS on PlayStation 5 via backward compatibility. pic.twitter.com/XMLIe6gYo4

— Rockstar Games (@RockstarGames) October 4, 2023