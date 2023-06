Red Dead Redemption: Potenzielles Remaster in Korea eingestuft

Autor:, in / Red Dead Redemption

Ein potenzielles Red Dead Redemption Remaster wurde jetzt von den Behörden in Korea eingestuft.

Gerüchte um ein Remaster von Red Dead Redemption für aktuelle Konsolen gibt es schon seit Jahren. Doch Rockstar Games kündigte bislang keine neue Version seines Open World-Westernspiels an.

Jetzt erhielt Red Dead Redemption in Korea eine Alterseinstufung. Im Eintrag der Game Rating and Administration Committee of Korea fehlt der jedoch Zusatz „Remastered“ im Spielnamen.

Doch welche Gründe als die Veröffentlichung eines Remasters sollte es sonst geben, um eine erneute Alterseinstufung notwendig zu machen?

Die Einstufung erfolgt am 15. Juni, also vor gut zwei Wochen. Eine Ankündigung seitens Rockstar Games könnte jeden Tag erfolgen.