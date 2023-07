Red Dead Redemption: Entwickler bangt um Remaster-Release im Oktober

Den Wunsch nach einem Remaster von Red Dead Redemption haben viele Spieler schon seit Jahren. Dieser wurde auch immer wieder durch Gerüchte neu entfacht. Zuletzt wurde eine mögliche Ankündigung zur Neuauflage des ersten Teils des Open-World-Westernspiels für August gemunkelt.

Jemand, der nicht auf eine baldige Veröffentlichung des Red Dead Redemption Remaster hofft und schon gar nicht am 17. Oktober, ist Kyle Rowley. Der Game Director von Alan Wake II bat Rockstar Games in einem Tweet, das Spiel nicht an diesem Datum zu veröffentlichen. Schließlich erscheint an dem Tag die Fortsetzung von Alan Wake für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Natürlich erlaubte Rowley sich nur einen Scherz, denn Alan Wake II wird ebenfalls sehnlichst von Gamern erwartet. Doch mit einem Red Dead Redemption oder generell einem dem Release eines Spiels von Rockstar Games will sich trotzdem wohl keiner messen.