Starfield: Microsoft erwartet rekordverdächtigen Umsatz

In rund fünf Wochen beginnt für Spieler auf Xbox Series X|S und PC eine Reise zu den Sternen. Es ist eine Reise ins Ungewisse, denn Rollenspielfans erhalten mit Starfield ein brandneues Erlebnis, das auch für Bethesda Games Studios etwas Besonderes ist. Schließlich handelt es sich um die erste neue Spielmarke der Entwicklerschmiede seit 25 Jahren. Man kann ja nicht immer nur Skyrim neu auflegen.

In einem Finanzausblick gab Microsoft eine Prognose für das erste Quartal (Juli bis September) des Geschäftsjahres 2024 ab.

Finanzchefin Amy Hood erwartet demnach rekordverdächtige Umsätze im „mittleren einstelligen Bereich“ beim Gesamtumsatz mit Xbox-Spielen. Das wäre eine Steigerung von 5 % zu den 3,610 Milliarden US-Dollar aus Q1 2023, welches das beste erste Quartal bei den Xbox-Umsätzen überhaupt war.

Die Prognose für die Gaming-Sparte von Microsoft lautet für das erste Quartal 3,791 Milliarden US-Dollar, was der Konzern Dienstleistungen und Inhalten zuweist. In diese Periode fällt dann auch Starfield. Das Spiel feiert am 6. September seinen Release und könnte für dieses Wachstum durch bedeutende Verkäufe und Abonnements im Xbox Game Pass dafür verantwortlich sein.