Warstride Challenges: Eine höllische Herausforderung

Focus Entertainment und Dream Powered Games sind froh verkünden zu können, dass Warstride Challenges v1.0 jetzt auf dem PC und gleichzeitig auch auf PlayStation 5 und Xbox Series verfügbar ist!

Der adrenalingeladene schnelle Shooter, in welchem ihr euch in befriedigenden Dämonengeschnetzel durch die Level hetzt, hat den Early Access nach über einem Jahr voller Verbesserungen verlassen.

Das engagierte kleine Team hinter dem Spiel war über das zahlreiche Feedback aus der Community begeistert und nutzte die Zeit, um ein besseres Erlebnis zu erschaffen.

In höllischen Herausforderungen schnetzelt ihr euch in Lichtgeschwindigkeit durch die Dämonenhorden und zerlegt sie mit mächtigen Fertigkeiten und Waffen. Verlangsamt die Zeit, um unmögliche Headshots zu verteilen. Macht von Bunny Hopping Gebrauch, um schneller zu werden und schliddert um die Ecken, um eure Gegner in ihre Einzelteile zu zerlegen.

Einfach zu lernen, hart zu meistern! Sterbt und probiert es noch einmal auf eurer Jagd nach dem Highscore. Werdet zum größten Dämonenjäger aller Zeiten und meistert jede Herausforderung auf eurem Weg. Ganz egal, ob ihr schon ein eSport-Pro Spieler seid oder erst lernen wollt, wie man ein echter FPS Meister wird.

Jeder kann eine breite Auswahl an Levels Spielen, welche die Steam Community erstellt hat. Jeder kann dann auch die Gegner und Herausforderungen wählen, die es zu meistern gilt – so können innerhalb kürzester Zeit komplexe Herausforderungen geschaffen werden, welche auf allen Plattformen geteilt werden können. Und messen kann man sich in einem asynchronen Modus ebenso – also lasst eurer Kreativität freien Lauf!

Warstride Challenges ist jetzt verfügbar und wartet mit zahlreichen Dämonen auf euch auf der PlayStation 5, Xbox Series X|S und dem PC, wobei der PC eine kostenlose Demo hat.